Stando a una delle fonti del Wall Street Journal, Xbox Game Pass sarebbe ancora fermo a circa 30 milioni di abbonati: un numero fondamentalmente inferiore rispetto agli ultimi annunci di Microsoft.
All'inizio del 2024, infatti, la casa di Redmond ha parlato di 34 milioni di sottoscrizioni, ma di recente il Chief Strategy Officer Matthew Ball ha rivelato che dopo l'aumento dei prezzi il servizio "ha perso milioni di abbonati".
È interessante notare che Microsoft prevedeva di raggiungere i 77 milioni di abbonati nel corso del 2026, secondo una stima emersa durante i procedimenti legali relativi all'acquisizione di Activision Blizzard.
Se il dato dei trenta milioni di iscritti venisse confermato, e con esso la perdita di quote anziché il guadagno di nuovi utenti, non sarebbe che l'ennesima conferma di una strategia che non stava affatto funzionando.
Una scommessa persa?
Xbox Game Pass e la strategia multipiattaforma sono delle scommesse perse per Asha Sharma, che ha parlato in maniera spietatamente esplicita di come tutti gli investimenti e i tentativi effettuati in quella direzione non abbiano restituito i frutti sperati.
"Per crescere abbiamo scommesso su Game Pass, sulla pubblicazione multipiattaforma e su un portafoglio di contenuti più ampio: sebbene queste iniziative abbiano generato valore significativo, non sono cresciute al ritmo che ci aspettavamo", ha dichiarato la CEO di Xbox.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.