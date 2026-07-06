Se il dato dei trenta milioni di iscritti venisse confermato, e con esso la perdita di quote anziché il guadagno di nuovi utenti, non sarebbe che l'ennesima conferma di una strategia che non stava affatto funzionando .

All'inizio del 2024, infatti, la casa di Redmond ha parlato di 34 milioni di sottoscrizioni , ma di recente il Chief Strategy Officer Matthew Ball ha rivelato che dopo l'aumento dei prezzi il servizio "ha perso milioni di abbonati".

Stando a una delle fonti del Wall Street Journal, Xbox Game Pass sarebbe ancora fermo a circa 30 milioni di abbonati : un numero fondamentalmente inferiore rispetto agli ultimi annunci di Microsoft.

Una scommessa persa?

Xbox Game Pass e la strategia multipiattaforma sono delle scommesse perse per Asha Sharma, che ha parlato in maniera spietatamente esplicita di come tutti gli investimenti e i tentativi effettuati in quella direzione non abbiano restituito i frutti sperati.

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"Per crescere abbiamo scommesso su Game Pass, sulla pubblicazione multipiattaforma e su un portafoglio di contenuti più ampio: sebbene queste iniziative abbiano generato valore significativo, non sono cresciute al ritmo che ci aspettavamo", ha dichiarato la CEO di Xbox.