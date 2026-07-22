Xbox Game Pass Starter Edition è ora compreso nell'abbonamento Meta Horizon+

Già in precedenza era emersa la collaborazione tra Meta e Game Pass, con l'introduzione del supporto a tutti i giochi dell'abbonamento Microsoft attraverso i visori Meta Quest e questo nuovo accordo rafforza ulteriormente la partnership.

L'abbonamento Meta Horizon+ è progettato per gli utenti dei visori a realtà virtuale come Meta Quest 3, Quest 3s e gli altri della famiglia , consentendo l'accesso diretto a un ampio catalogo di giochi attraverso il pagamento di una sottoscrizione mensile o annuale.

Microsoft e Meta hanno annunciato l'avvio di una nuova collaborazione che introduce Xbox Game Pass Starter Edition come compreso nell'abbonamento Meta Horizon+ a partire da oggi, 22 luglio, aggiungendo dunque un notevole perk extra alla sottoscrizione in questione.

Un notevole incremento del catalogo disponibile

L'annuncio è stato pubblicato sia su Xbox Wire che sul sito ufficiale di Meta ed è dunque ufficiale, e pare che l'iniziativa sia estesa in tutti i territori dove è attivo l'abbonamento Meta Horizon+, con l'accesso al catalogo di Game Pass già disponibile in queste ore.

La grafica della collaborazione tra Game Pass e Meta Horizon+

Con questo accordo, tutti gli abbonati a Meta Horizon+ possono accedere liberamente a un catalogo di oltre 50 giochi tratti da Game Pass e 10 ore di gioco attraverso Xbox Cloud Gaming ogni mese, oltre alla possibilità di ottenere i Reward.

La Starter Edition di Game Pass, già inclusa anche nell'abbonamento Discord Nitro, è una versione particolare dell'abbonamento di Microsoft che consente l'accesso a un catalogo limitato di titoli ma comunque di notevole estensione, considerando che si tratta di oltre 50 giochi tra i quali troviamo anche alcuni titoli più recenti e numerose produzioni dei team first party di Xbox Game Studios.

L'abbonamento Meta Horizon+, come riportato sul suo sito ufficiale, costa 8,99€ al mese o 69,99€ all'anno e consente di per sé già l'accesso a un ampio catalogo di giochi specifici per i visori a realtà virtuale Meta Quest, con la possibilità da oggi di accedere "gratuitamente" anche al catalogo di Game Pass Starter Edition.