Un agente IA per tutti entro cinque anni: la nuova scommessa miliardaria di Zuckerberg

Per Mark Zuckerberg, gli assistenti digitali capaci di agire autonomamente non resteranno uno strumento riservato a sviluppatori e aziende. Entro cinque anni, miliardi di persone potrebbero affidarsi a un agente IA personale, istruito sui propri obiettivi e costantemente al lavoro per raggiungerli.

Il CEO di Meta ha presentato questa prospettiva durante l'ultima conference call con gli investitori. Gli impieghi citati spaziano dalla gestione delle finanze alla salute, passando per le relazioni personali e l'organizzazione domestica. WhatsApp e Messenger dovrebbero diventare il principale punto di accesso a questi sistemi.