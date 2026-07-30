Un agente IA per tutti entro cinque anni: la nuova scommessa miliardaria di Zuckerberg

Per Mark Zuckerberg, gli assistenti digitali capaci di agire autonomamente non resteranno uno strumento riservato a sviluppatori e aziende. Entro cinque anni, miliardi di persone potrebbero affidarsi a un agente IA personale, istruito sui propri obiettivi e costantemente al lavoro per raggiungerli.
Il CEO di Meta ha presentato questa prospettiva durante l'ultima conference call con gli investitori. Gli impieghi citati spaziano dalla gestione delle finanze alla salute, passando per le relazioni personali e l'organizzazione domestica. WhatsApp e Messenger dovrebbero diventare il principale punto di accesso a questi sistemi.
Il costo degli agenti IA per Meta
Nel corso della call, Zuckerberg ha affermato che le applicazioni di messaggistica assumeranno un ruolo centrale quando ogni persona inizierà a interagire con più agenti. WhatsApp è già il servizio sul quale viene utilizzato maggiormente Meta AI e, nel trimestre appena concluso, gli agenti destinati alle aziende hanno superato il milione di attività aderenti a livello globale.
Meta non è l'unica a inseguire questo obiettivo. Google sta integrando agenti personalizzabili nella Ricerca, mentre Anthropic ha ottenuto una forte crescita degli abbonamenti a Claude, sostenuta soprattutto dall'interesse degli sviluppatori per Claude Code. Convincere il pubblico generalista ad affidare compiti personali a un assistente autonomo potrebbe però essere più difficile.
A pesare sulla strategia sono anche gli investimenti necessari. Reality Labs, divisione responsabile di visori e occhiali per la realtà aumentata, ha perso circa 4 miliardi e 600 milioni di dollari (circa 3 miliardi e 950 milioni di euro) nell'ultimo trimestre. Dal 2021, le perdite accumulate hanno raggiunto circa 88 miliardi di dollari (75 miliardi e 600 milioni di euro).
Il flusso di cassa libero è inoltre sceso del 91% su base annua, passando da 8 miliardi e 550 milioni di dollari (7 miliardi e 350 milioni di euro) a 784 milioni di dollari (circa 674 milioni di euro). Una parte rilevante delle risorse è assorbita dall'infrastruttura necessaria per l'IA, compreso un nuovo data center da 14 miliardi di dollari (circa 12 miliardi di euro) previsto in Texas insieme a BlackRock.
Secondo Zuckerberg, vendere servizi basati sull'intelligenza avrà margini superiori rispetto alla semplice fornitura di potenza di calcolo. La previsione sui miliardi di agenti resta però legata a una domanda ancora aperta: voi sareste realmente disposti a consegnare a Meta informazioni sufficienti per gestire salute, denaro e vita privata?