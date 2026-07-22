Instagram cambia tutto: ora puoi sostituire l'audio dei post già pubblicati senza perdere i like

L'ultima serie di novità va esattamente in questa direzione. Le nuove funzioni permettono di intervenire sui contenuti anche dopo che sono già stati pubblicati , a cominciare dall'audio che gli è stato associato.

Instagram continua a cambiare. Da tempo, ormai, non è più (solo) uno spazio per condividere momenti personali, ma più uno strumento di produzione e promozione professionale. Merito (o colpa, dipende dai punti di vista) della concorrenza spietata di TikTok, e della necessità di tenersi stretti creator e inserzionisti, ormai diventati il vero motore dell'ecosistema.

Instagram amplia gli strumenti per i creator e punta sui contenuti riutilizzabili

La possibilità di cambiare la traccia audio di foto e video già online, senza dover cancellare il post originale, è infatti la novità probabilmente più interessante. Poter aggiornare la musica mantenendo intatti like, commenti e condivisioni accumulati fino a quel momento era una funzione richiesta da tempo, soprattutto nei casi di rimozione della musica per motivi di copyright. Instagram ha comunque specificato che la funzione non porta vantaggi diretti in termini di algoritmo, permette soltanto di adattare i propri contenuti ai trend musicali del momento senza dover ripartire da zero ogni volta.

La modifica della musica si aggiunge ad altre funzioni arrivate nei mesi scorsi: si può già cambiare l'ordine dei post nella griglia del profilo, o assegnare didascalie diverse a ogni singola immagine di un carosello. L'idea di fondo è dare più flessibilità nella gestione dei contenuti, permettendo di tornare indietro su scelte fatte al momento della pubblicazione senza troppi danni.

Per chi usa Instagram per lavoro, le possibilità si moltiplicano. Se un contenuto sponsorizzato può essere aggiornato con una colonna sonora nuova anche mesi dopo, un brand può rilanciare un video già esistente senza doverne girare uno da capo. I creator, dal canto loro, possono testare più versioni dello stesso filmato semplicemente cambiando la musica, per vedere quale funziona meglio. Un po' come fare A/B testing sui propri contenuti, senza sforzo extra.

Parallelamente Instagram ha presentato un abbonamento Plus da 2,99 euro al mese, pensato più che altro per gli utenti privati. Tra i vantaggi troviamo maggiore visibilità delle Storie tra amici, reazioni personalizzate, e Storie che durano fino a 48 ore invece delle solite 24. Novità pernsate per rafforzare le interazioni nella propria cerchia stretta, quindi in netto contrasto con le funzioni dedicate ai creator.

Guardando l'insieme, la direzione rimane però abbastanza chiara. Se un tempo Instagram serviva soprattutto a condividere aggiornamenti con amici e famiglia, oggi lo sviluppo della piattaforma sembra concentrarsi sempre più su chi produce contenuti in modo continuativo e cerca di monetizzare la propria presenza online. La sfida con TikTok, insomma, continua a dettare il passo.

Voi che cosa ne pensate? Apprezzate queste novità di Instagram? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.