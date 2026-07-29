WhatsApp Web porta chiamate e videochiamate sul browser: tutte le novità in arrivo

L'aggiornamento non si limita però al browser. La piattaforma introduce anche il trasferimento delle chiamate tra smartphone, tablet e computer, una sala d'attesa per le conversazioni di gruppo e nuovi strumenti per migliorare la qualità di audio e video fin dai primi secondi del collegamento.

WhatsApp ha esteso in modo significativo le funzioni dedicate alle chiamate da browser, con un aggiornamento pensato soprattutto per chi utilizza il servizio su più dispositivi. La novità principale è l'arrivo di chiamate e videochiamate direttamente su WhatsApp Web , senza dover installare l'applicazione per Windows o macOS.

WhatsApp Web ora supporta chiamate individuali e di gruppo

Dal browser sarà possibile avviare e ricevere chiamate vocali e videochiamate, sia individuali sia di gruppo. L'interfaccia includerà anche la condivisione dello schermo, le reazioni e una sezione dedicata alla cronologia delle chiamate e ai contatti preferiti. La funzione può essere utile sui computer nei quali non è possibile installare software, come alcuni dispositivi aziendali, scolastici o condivisi. Le conversazioni continueranno a essere protette dalla crittografia end-to-end, senza limiti di durata e senza costi aggiuntivi rispetto alla connessione utilizzata.

Tante novità per WhatsApp Web

Con il trasferimento di chiamata, una conversazione di gruppo già in corso potrà essere spostata da un dispositivo a un altro senza interromperla. Una chiamata iniziata sullo smartphone, per esempio, potrà proseguire su WhatsApp Web o Desktop una volta raggiunta una postazione con uno schermo più grande. Lo stesso passaggio sarà possibile anche nella direzione opposta.

Per i link alle chiamate di gruppo arriva inoltre la sala d'attesa. Attivando l'opzione che richiede l'approvazione, chi organizza la conversazione potrà decidere quando ammettere ciascun partecipante, ottenendo un controllo maggiore sugli ingressi.

Sul fronte della qualità, QuickHD promette immagini ad alta definizione già nei primi secondi della videochiamata, riducendo il tempo necessario per raggiungere una qualità stabile. La soppressione del rumore interviene invece sui suoni ambientali, cercando di rendere la voce più chiara anche in luoghi affollati. L'opzione potrà essere gestita dalle impostazioni della chiamata.

Le nuove funzioni sono in fase di distribuzione e potrebbero quindi non comparire subito su tutti gli account. WhatsApp punta comunque a rendere le chiamate più coerenti tra browser, applicazione desktop e dispositivi mobili, riducendo le differenze tra le varie versioni del servizio. Voi che cosa ne pensate? Usate le chiamate WhatsApp da PC? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.