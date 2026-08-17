Siamo ad Arkham, nel 1929. Le spire di un male innominabile avviluppano la città, sommersa da un'acqua che non ha nulla a che vedere con quella del mare. Pur sorgendo lungo il fiume Miskatonic, il paese si trova nell'entroterra, non sulla costa. Le acque che hanno allagato ogni vicolo della città sono una sorta di brodo primordiale, nel quale esseri vermiformi, gli Slither, hanno diffuso paura e morte. Benché innaturale, l'acqua non pare essere vettore di alcun contagio e si limita a salire sempre di più. L'evacuazione di Arkham è avvenuta tra incidenti e panico e oggi, salvo rarissime eccezioni, il luogo è abbandonato a sé stesso e al suo destino.

The Sinking City 2 arriva dopo una lunga contesa legale tra Frogwares e Nacon sulla pubblicazione del primo episodio, conclusasi alla fine del 2023 col rinnovato controllo editoriale dello studio ucraino. Frogwares ha scelto di accompagnare questa ritrovata autonomia con un cambiamento ludico netto: l'abbandono della classica avventura investigativa open world e la trasformazione della serie in un survival horror più compatto , accomunabile alla formula moderna di Resident Evil. Una svolta che può essere letta anche come un atto di riappropriazione creativa, ma che ha tutto da dimostrare sulla sua effettiva riuscita.

Gli edifici distrutti di Arkham si stagliano all'orizzonte come giganteschi denti cariati, mentre l'accorta scelta cromatica, che punta principalmente sui blu e sui marroni, restituisce un notevole impatto visivo. Le texture dei diversi materiali, eternamente inzuppati d'acqua, incorniciano una grafica realizzata con grande cura. Sotto il profilo tecnico, quindi, il titolo ci ha convinti: ha certamente dei margini di miglioramento - molti dei quali potrebbero addirittura arrivare con le prime patch - eppure riesce a restituire un'atmosfera di prim'ordine.

Ciò che può apparire come una scelta derivativa e prudente colloca Sinking City 2 in una posizione piuttosto delicata. Il titolo di Frogwares riesce tuttavia a sostenere il peso dei classici cui si ispira , pur presentando inevitabili ingenuità tipiche di una produzione a medio budget. La grafica dà il meglio in modalità prestazioni, con 60fps costanti per quasi l'intera campagna. PlayStation 5 fatica leggermente solo in occasione di particellari ed effetti di luce , ma è un evento sporadico tale da non compromettere l'esperienza di gioco.

In tal senso, The Sinking City 2 guarda proprio all'esponente più rappresentativo del genere, ovvero Resident Evil , quantomeno nelle sue incarnazioni più recenti (come l'ultimo episodio, Resident Evil Requiem ). Il gioco ha la medesima ossatura dei survival horror di Capcom : personaggio visto di spalle in terza persona, possibilità di portare fino a quattro armi da equipaggiare utilizzando uno dei tasti direzionali del joypad, crafting basico per la creazione di cure e proiettili ed esplorazione attraverso zone discretamente complesse ma sempre delimitate. Il tutto cercando di fare attenzione allo scarseggiare delle risorse.

Enigmi, armi e bagagli

Calvin risponde piuttosto bene ai nostri comandi. Certamente non può dirsi letale come un Leon Kennedy e la sua camminata può risultare a volte leggermente rigida, ma ha un'ottima - e graditissima - schivata in grado di renderci un bersaglio assai difficile da colpire. Il gameplay si dipana in maniera piuttosto classica: si esplorano microaree, si raccolgono oggetti e si raggiungono luoghi distanti grazie alla famosa barca, già presente nel primo capitolo. Esplorazione, combattimento e risoluzione di enigmi sono il punto focale della giocabilità. La linearità di cui abbiamo già parlato in apertura resta una delle principali zavorre del titolo; ma ci arriveremo con calma.



L'esplorazione in barca, per quanto guidata, aiuta il ritmo e il senso di estensione

Fin dai primi momenti di gioco, ci renderemo conto che uno degli ostacoli principali è il nostro stesso inventario. Essendo limitato, ci consente di portare un numero davvero esiguo di oggetti e, per quanto sia espandibile in seguito, il numero di item necessari da raccogliere lungo la campagna non ci concede mai la libertà di avere slot disponibili, costringendoci a continui backtracking per fare spazio nella borsa.

Aggiungeteci che alcune armi pesanti occupano due slot (e più!) e avrete un quadro piuttosto chiaro della frustrazione che si prova entrando in una stanza ed essendo costretti a lasciare sul posto una marea di item, nella speranza di raccoglierli in seguito. Per fortuna la mappa, come in molti classici del genere, segnala sia gli oggetti lasciati indietro sia il grado di esplorazione di ogni singola stanza, indicato dal colore (blu per quelle completamente esplorate, rosso per luoghi che conservano ancora qualche segreto).

Le armi più efficaci sono anche quelle che occupano più spazio nell'inventario

Questo attenua in parte il continuo e ozioso andirivieni tra le stanze di salvataggio e le nuove ambientazioni. Eppure, era parecchio che non pativamo l'uso di un inventario così striminzito.

Le camere di salvataggio sono una sorta di manifestazione onirica che si crea all'interno delle location. Non sono luoghi effettivamente presenti in forma fisica, ma proiezioni della nostra casa: un luogo sicuro che ci consente di compiere diverse operazioni. Oltre a conservare gli oggetti per ritrovarli in ogni stanza di salvataggio, abbiamo pure la possibilità di salvare manualmente i progressi di gioco e di potenziarci tramite la Night Shade. Un elemento interessante risiede proprio nello sviluppo di Calvin, legato a doppio filo all'investigazione, ai file raccolti e alla stessa maschera.