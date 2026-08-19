Il trailer di lancio di The Sinking City 2 ci immerge nell'orrore lovecraftiano

Calvin dovrà dunque cercare un modo per recuperare l'anima della sua compagna , sfruttando il potere della maschera Night Shade mentre si addentra in un orrore sempre più fitto e inesorabile.

I due protagonisti dell'avventura, Calvin Rafferty e Faye Bennett , sono studiosi dell'occulto legati da una relazione sentimentale e dall'ossessione per le conoscenze proibite, che però si ritrovano ad affrontare una situazione decisamente imprevista quando la donna resta intrappolata in una dimensione onirica.

La storia di questo sequel ci porta ad Arkham nel 1929, con la città ormai sommersa da una marea misteriosa e inquietante , al cui interno proliferano creature vermiformi che non sembrano appartenere a questo mondo.

Disponibile ora su PC, PS5 e Xbox Series X|S, The Sinking City 2 ha ricevuto un trailer di lancio che ci immerge ancora una volta nell' orrore cosmico lovecraftiano che funge da base per l'esperienza confezionata da Frogwares.

Un'esperienza rinnovata

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nella recensione di The Sinking City 2, gli sviluppatori hanno optato per un cambio di struttura che avvicina il sequel alla tradizione di Resident Evil, pur preservandone l'identità.

Il gameplay alterna dunque esplorazione, combattimenti ed enigmi, sebbene non tutte le meccaniche e le funzionalità appaiano ben implementate, fra animazioni legnose e una gestione dell'inventario rivedibile.

Il risultato finale, al netto di qualche difetto, è però un survival horror solido e convincente, che segna l'inizio di un nuovo e interessante percorso per la serie firmata Frogwares.