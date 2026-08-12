The Sinking City 2, un nuovo trailer racconta la Arkham sommersa dagli orrori

Vengono mostrate anche le meccaniche di gioco principali , con l'esplorazione di Arkham che si intreccia a un'impostazione da survival horror investigativo, mentre i giocatori cercano indizi e lottano per sopravvivere. Uno spazio è dedicato anche al sistema di combattimento, che punta sulla scarsità delle risorse, munizioni comprese.

Frogwares ha pubblicato un nuovo trailer di The Sinking City 2 , il survival horror lovecraftiano atteso su PC, PS5 e Xbox Series X e S per il 18 agosto 2026. Il video accompagna i giocatori in un tour della città di Arkham , ormai allagata e in preda al degrado, invasa da creature mostruose. Al centro della narrazione ci sono i protagonisti Calvin e Faye, e il trailer approfondisce le ragioni che spingono Calvin a rimanere in un luogo che tutti gli altri hanno ormai abbandonato.

Le voci di Arkham

A dare voce ai protagonisti sono Andrew Wheildon-Dennis e Gemma Elizabeth Whelan, rispettivamente nei panni di Calvin Rafferty e Faye Bennett.

Wheildon-Dennis interpreta Calvin Rafferty, un uomo sempre più coinvolto nei misteri di Arkham mentre la città sprofonda nel caos; tra i suoi lavori precedenti figurano Baldur's Gate III, The Invincible, 007 First Light, Blue Prince e Dragon's Dogma II.

Faye Bennett, personaggio intelligente e determinato, è invece doppiata da Gemma Elizabeth Whelan, nota soprattutto per il ruolo di Yara Greyjoy in Game of Thrones, e già presente in produzioni videoludiche come Elden Ring, Mass Effect: Andromeda e Warhammer 40.000: Dawn of War III.

Andrew Wheildon-Dennis e Gemma Elizabeth Whelan

The Sinking City 2 è ambientato in una versione lovecraftiana dell'America degli anni '20, nella città di Arkham. Un'alluvione soprannaturale ha svuotato la città dei suoi abitanti, lasciandola in balìa del degrado e di orrori venuti dal profondo. Nei panni di Calvin Rafferty, avventuriero occultista le cui azioni sconsiderate hanno portato a conseguenze devastanti, i giocatori dovranno affrontare le strade sommerse di una città ormai in rovina, nel disperato tentativo di salvare la fidanzata Faye, rimasta intrappolata in un sonno misterioso dopo un rituale onirico andato storto.