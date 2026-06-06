The Sinking City 2 ha una data di uscita annunciata e una demo disponibile ora, a sorpresa

Come spiegato anche nel comunicato da parte degli sviluppatori, la maggior parte del team di Frogwares che ha lavorato al gioco si trova in Ucraina , e la difficile situazione in cui si trova il paese, oggetto di invasione da parte della Russia, ha influito sull'andamento dei lavori.

Attraverso il trailer intitolato "Welcome to Arkham" e riportato qui sotto, Frogwares ha annunciato che la data di uscita di The Sinking City 2 è fissata per il 18 agosto su PC, PS5 e Xbox Series X|S, arrivando finalmente al termine di uno sviluppo reso difficoltoso anche dalla situazione in cui si trova il team.

Dall'evento di presentazione di questa sera è emersa anche la data di uscita di The Sinking City 2 , che può anche essere provato da subito grazie a una nuova demo messa a disposizione ora su Steam , totalmente a sorpresa.

La fine di un lungo percorso

Sergiy Oganesyan, capo della divisione publishing di Frogwares, ha spiegato che il team ha dovuto lottare con una costante instabilità per quanto riguardava l'approvvigionamento energetico e le risorse, oltre ai rischi per il personale. Tutto questo ha portato anche al rinvio annunciato lo scorso ottobre.

Alla fine, comunque, The Sinking City 2 sta arrivando alla fine del tunnel e vedrà finalmente la luce il 18 agosto, andandosi peraltro a piazzare in un periodo che sta diventando sempre più affollato.

The Sinking City 2 è ambientato in una visione lovecraftiana dell'America degli anni '20, all'interno della famigerata città di Arkham.

"Un'inondazione soprannaturale ha scacciato tutti tranne i residenti più squilibrati, lasciando dietro di sé solo degrado e orrori ultraterreni che vagano per le strade".

Nella storia interpretiamo Calvin Rafferty, un avventuriero dell'occulto le cui azioni avventate hanno portato a conseguenze devastanti. Dopo che un rituale onirico è andato storto, la sua ragazza, Faye, è rimasta intrappolata in un sonno misterioso.

Ora Calvin deve attraversare le strade allagate di una città in rovina nel disperato tentativo di riportarla indietro. Durante la sua missione, si troverà faccia a faccia con una piaga di creature ultraterrene, gli Slither, che possiedono e trasformano i morti in letali burattini ambulanti.

Nel frattempo, è stato lanciato anche The Sinking City Remastered, rifacimento del primo capitolo.

Proprio in queste ore è stata messa a disposizione una demo su Steam che consente di provare un'ora di gioco all'interno di The Sinking City 2.