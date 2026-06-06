Defender of the Crown: The Legend Returns punta sull'effetto nostalgia con il nuovo gameplay trailer

Il filmato, oltre a mostrare nuove sequenze di gameplay, ricorda che il gioco sarà disponibile dal 13 agosto su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.

Un grande classico ritorna quest'estate

Ricostruito da zero per riportare l'epica contesa tra Sassoni e Normanni a un pubblico moderno, il gioco ci catapulta in un'Inghilterra allo sbando dopo la morte del re. Nei panni di un lord sassone, il giocatore deve riconquistare la corona gestendo territori, diplomazia e battaglie su una mappa strategica.

L'avventura alterna pianificazione e momenti d'azione come assedi ai castelli, tornei di giostre e razzie, presentati con ambienti 2.5D, illuminazione dinamica e una pixel art ad alta fedeltà. L'obiettivo è espandere i propri domini, schierare eserciti, assaltare fortezze e ribaltare gli equilibri di potere del Regno Unito.

Il remake mantiene le logiche originali ma introduce sistemi più puliti, miglioramenti alla qualità della vita e tre modalità distinte. La Modalità Rétro ripropone il classico Amiga con autenticità quasi totale e qualche ritocco alla fruibilità; la Modalità Classica rielabora il gioco originale con una nuova identità visiva e meccaniche più fluide; la Modalità Regno offre invece una sfida completamente nuova, con mappe generate proceduralmente, abilità sbloccabili, meccaniche basate sui dadi e livelli di difficoltà variabili che rendono ogni partita imprevedibile.