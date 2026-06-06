Il deep dive di Assassin's Creed: Black Flag Resynced mostra del nuovo gameplay

Assassin's Creed: Black Flag Resynced è tornato a mostrarsi in occasione del Future Games Show: Summer Showcase 2026, con un ricco video di approfondimento che ha mostrato delle nuove sequenze di gameplay di questo intrigante remake.

Durante il video vengono mostrati alcuni dei personaggi principali, le battaglie navali, dialoghi, immersioni e tanto altro ancora. Insomma, se siete tra quelli che aspettano il gioco, vi farà sicuramente piacere vederlo.

Per il resto vi ricordiamo che Assassin's Creed: Black Flag Resynced uscirà il 9 luglio 2026, quindi manca pochissimo per giocarci.

Seminate il terrore fra i nemici abbordando e affondando le navi avversarie nei panni di Edward Kenway, capitano della Jackdaw. Che scegliate di confondervi tra la folla o di guidare temerari assalti, passate con disinvoltura da silenziosi attacchi letali a feroci scontri corpo a corpo, brandendo con maestria spade, pistole e la Lama celata. Con un gruppo di leggendari pirati storici al vostro fianco, sfidate gli imperi nel secolare conflitto tra Assassini e Templari.