WheelMates è come It Takes Two ma con le macchine: vediamo il trailer con data di uscita

Si tratta, in sostanza, di un' avventura cooperativa a base di auto radiocomandate , che ci porta ad esplorare diverse ambientazioni e risolvere diversi enigmi ma sempre utilizzando le auto come "personaggi" principali, in grado di interagire in varie maniere tra loro e con lo scenario.

Firevolt ha presentato il suo bizzarro WheelMates con un nuovo trailer con gameplay che ha annunciato anche la data di uscita del gioco, fissata per il 7 settembre su PC attraverso Steam, in attesa di altre eventuali piattaforme.

Come It Takes Two, ma su ruote

La meccanica di WheelMates ricorda da vicino quella dei giochi di Hazelight, dunque titoli come It Takes Two e Split Fiction, con i due giocatori che devono costantemente collaborare per venire a capo delle varie situazioni di gioco.

La differenza è che in questo caso dobbiamo guidare delle auto e non dei personaggi antropomorfi, con tutto quello che ne consegue in termini di movimento e costruzione dei livelli.

Anche in questo caso è possibile giocare in multiplayer online o off-line con schermo condiviso, ma sempre e comunque collaborando tra due giocatori in tante situazioni differenti.

WheelMates arriverà dunque il 7 settembre su PC, dunque non manca molto a scoprirlo più da vicino, con una demo già disponibile sulla pagina ufficiale di Steam.