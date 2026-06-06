AGX GP si mostra al Future Games Show: una demo è in arrivo

Al Future Games Show: Summer Showcase 2026 abbiamo avuto modo di vedere in azione AGX GP, un adrenalinico gioco di guida.
Una demo di AGX GP sarà disponibile su Steam dall'8 giugno 2026. Il gioco sarà venduto anche su Epic Games Store: il periodo di uscita è il terzo trimestre del 2026.
Il trailer di AGX GP
AGX ci chiede di utilizzare le abilità estreme dei nostri veicoli antigravitazionali per raggiungere velocità incredibili, vincere gare e completare sfide. Ci sono 5 abilità differenti, 25 piste ("rigiocabili all'infinito" secondo gli autori) e 125 sfide in 7 diverse modalità di gioco in 3 diverse classi di velocità, per quindi un totale di più di 375 eventi.
AGX GP mira al 4K nativo e 120 FPS su PC (le specifiche non sono ancora state svelate, però) e 60 FPS fluidi su Steam Deck.
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