AGX GP si mostra al Future Games Show: una demo è in arrivo

Una demo di AGX GP sarà disponibile su Steam dall'8 giugno 2026. Il gioco sarà venduto anche su Epic Games Store: il periodo di uscita è il terzo trimestre del 2026.

Al Future Games Show: Summer Showcase 2026 abbiamo avuto modo di vedere in azione AGX GP, un adrenalinico gioco di guida .

Il trailer di AGX GP

AGX ci chiede di utilizzare le abilità estreme dei nostri veicoli antigravitazionali per raggiungere velocità incredibili, vincere gare e completare sfide. Ci sono 5 abilità differenti, 25 piste ("rigiocabili all'infinito" secondo gli autori) e 125 sfide in 7 diverse modalità di gioco in 3 diverse classi di velocità, per quindi un totale di più di 375 eventi.

AGX GP mira al 4K nativo e 120 FPS su PC (le specifiche non sono ancora state svelate, però) e 60 FPS fluidi su Steam Deck.

Diteci, cosa ne pensate di AGX GP?