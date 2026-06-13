L'estate che ha ridisegnato i prossimi due anni di videogiochi

Finalmente è accaduto quel che temevo non accadesse più: la settimana videoludica più calda dell'anno è stata stravinta dai giochi ad alto e medio budget. Grandi nomi e astri nascenti hanno annichilito un esercito di prodotti indipendenti diventati davvero troppo simili tra loro, incastrati tra virtuosismi grafici e gameplay ridotti al minimo. Quello che rimane in testa dopo sette giorni di live, showcase, Summer of Games e tutto il resto è una selezione straordinaria di grossi e grassi gioconi che spaziano nei generi e nello stile.

Il lento risveglio Da una parte abbiamo nuovi player che si stanno facendo un nome, come Saber per esempio; assistiamo poi alla ricomparsa di Konami con i suoi titoli dal budget intelligente. Infine, volge al termine la folle rincorsa al GaaS dalle uova d'oro e c'è un ritorno graduale a un portfolio più variegato di produzioni, proprio come sta facendo Sega. Già solo l'offerta Microsoft basterebbe a riempire le pance... Dall'altra ci siamo noi appassionati videogiocatori, la massa: la grafica sempre più realistica degli ultimi vent'anni ci ha fatto perdere gradualmente il filo del discorso, ma ora che siamo a un passo dal fotorealismo abbiamo imparato anche ad accontentarci. Un gioco bello da vedere è sempre ben accetto, ma è molto meglio un gioco che gira bene, che non chiede continuamente soldi e che sia, prima di tutto, divertente. Giochi che dieci anni fa sarebbero stati tecnicamente derisi oggi hanno riacquisito una loro dignità, perché forse stiamo capendo che Rockstar e Naughty Dog sono un'eccezione e trasformarle nella regola è pericoloso per l'industria.

Tanti e diversi Il risultato è un parterre di giochi di ogni genere e di ogni scala. Volete grandi remake? Eccovi serviti un Resident Evil Code: Veronica che promette faville e il remake di Zelda: Ocarina of Time, a cui è bastata una clip di pochi secondi per far urlare in tanti. Volete il cinema? Bussate ai PlayStation Studios, che stanno per sfornare God of War Laufey e Wolverine, quest'ultimo un gioco che riporta di colpo ai cosiddetti tie-in degli anni '90. L'espressione di Koizumi in procinto di presentare il remake di Ocarina of Time Vi mancano le vitamine e gradireste una spremuta di sangue? Corre in vostro aiuto il nuovo Gears of War. Siete hardcore al punto giusto? Clockwork Revolution sembra fuori di testa. Tornano persino i robottoni con gen ATLAS (di Ueda!) e Gundam Rogue Orbit. Sega ha lanciato i fuochi d'artificio con Alien: Isolation 2, Virtua Fighter Crossroads e Crazy Taxi. Persino Star Wars Galactic Racer, se fatto dignitosamente e prezzato bene, potrebbe dire la sua. Non si può nemmeno sottovalutare l'annuncio di Xenoblade Genesis e la chiusura della trilogia di Final Fantasy VII da parte di Square Enix. Se uniamo quel che è stato mostrato negli ultimi giorni con quello che già sappiamo essere in sviluppo e in arrivo, anche senza contare GTA c'è da essere molto allegri: l'industria sembra stia finalmente reagendo al "long Covid" di cui soffriva da tempo.

Indie a fuoco lento I giochi indipendenti hanno invece più di un problema: sono tantissimi e in questi show, dove te ne infilano uno dietro l'altro, non funzionano come dovrebbero. Gli indie sono la linfa vitale della mia passione, ne riconosco la fondamentale importanza e so bene che in arrivo ci sono giochi probabilmente eccezionali, come per esempio Order of the Sinking Star di Jonathan Blow, ma quelli presentati? Ne spiccano soltanto una manciata e si fa fatica a ricordarne persino i nomi. È quella polvere di stelle dove magari trovi anche il prossimo fenomeno di vendite, ma devi lavorare col setaccio come i cercatori d'oro di duecento anni fa. Sono convinto che, a volte, comparire in quei roll infiniti sia persino controproducente: è come lanciarsi nel cestone degli sconti e, se non hai una bomba in mano, rischi di uscirne svilito o di essere dimenticato in men che non si dica. È necessario comunque prendere in considerazione che negli ultimi tre anni questo mondo è cambiato radicalmente, così come è cambiato il modo di agire dei grandi publisher che, invece di acquisire ed espandersi, provano ora a investire sul singolo gioco, co-producendolo o semplicemente offrendogli la pubblicazione. Il concetto di gioco indipendente si fa sempre più labile e un evento come il PC Gaming Show può lavorare soltanto con quel che gli rimane in mano.

Due folli anni Da qualunque punto di vista la si guardi, è stata comunque una grande settimana di annunci e tanto basta: con i tempi che corrono non abbiamo certo bisogno di nuove console che in pochi, comunque, potrebbero permettersi. L'incredibile grafica di God of War Laufey Si è puntato ai giochi, senza distrazioni, spianando la strada ai prossimi due folli anni che abbiamo davanti. Data per mezza morta, l'industria dei videogiochi rilancia. A GTA VI il compito di suonare la sveglia: la ricreazione è finita.