Ogni Xbox venduta farebbe perdere centinaia di dollari a Microsoft

Spesso, in particolar modo a inizio generazione, i grandi produttori di console vendono le proprie macchine da gioco con un guadagno minimo o persino con una piccolissima perdita, ben sapendo che è fondamentale portare più giocatori possibili nel proprio ecosistema e guadagnare così coi software, in particolare venduti digitalmente tramite il proprio store.

La situazione di Xbox

Secondo Windows Central, Xbox sarebbe in enorme perdita per quanto riguarda le console. Pare infatti che la compagnia non sia riuscita ad assicurarsi sufficienti memorie a prezzo fisso, di conseguenza non riesce a mantenere un margine di profitto positivo per il proprio hardware.

Il giornalista Jez Corden riporta che Xbox sta perdendo "non dozzine, ma nell'ordine di centinaia di dollari" per ogni Xbox Series X|S venduta. La CEO Asha Sharma ha in effetti sottolineato come il costo delle memorie sia salito del 700% sin da quando il prezzo di Xbox Series è stato fissato.

In generale tutti gli hardware stanno subendo gli effetti delle limitate scorte delle RAM. Nintendo Switch 2 e PlayStation 5 hanno subito un aumento di prezzo e Valve sta riconsiderando il prezzo delle Steam Machine. Si dovrà vedere cosa Microsoft possa fare per mitigare le perdite.

Sappiamo anche che Xbox potrebbe chiudere degli studi di talento, secondo gli analisti.