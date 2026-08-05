Apple prepara il copia e incolla tra iPhone e Windows, per una maggiore integrazione tra le piattaforme

Apple sta preparando una nuova funzione che permetterà di copiare e incollare contenuti tra iPhone e PC Windows, migliorando l'integrazione tra piattaforme diverse. La novità è prevista per il 2027.

Apple sta finalmente lavorando a una funzionalità che permetterà di copiare contenuti dai propri iPhone e incollarli direttamente su PC Windows. Si tratta di una decisione arrivata in seguito alla richiesta avanzata da Microsoft, che ha chiesto ad Apple di introdurre questa forma di interoperabilità, rendendo accessibile anche su Windows "Universal Clipboard", ovvero la funzione che consente di effettuare il copia e incolla tra Mac, iPhone, iPad e Vision Pro.

Una funzionalità utile A riportare le informazioni è stata MacRumors, secondo cui Microsoft ha presentato la richiesta ad Apple lo scorso marzo. Le limitazioni precedenti, infatti, non permettevano agli sviluppatori di terze parti di utilizzare il sistema di copia e incolla tra dispositivi diversi. "Questi vincoli impediscono a un'app di sincronizzare senza interruzioni, in background, il contenuto degli appunti da un iPhone a un PC o ad altro dispositivo collegato", ha detto Microsoft. Universal Clipboard La funzionalità dovrebbe essere completata nell'autunno del 2027, prima di renderla disponibile in una versione beta per sviluppatori. Ovviamente richiederà l'autorizzazione degli utenti per condividere gli appunti. "Per adottare questa soluzione, dovrai integrare AccessorySetupKit affinché l'utente possa concedere le autorizzazioni necessarie che consentono la condivisione degli appunti con il tuo accessorio. Questa soluzione richiederà all'utente di fornire un consenso una tantum alla condivisione degli appunti con ciascun accessorio associato che beneficerà di questa funzionalità", ha spiegato Apple.