Big Walk ha ricevuto degli ottimi voti dalla critica: ha una delle medie voto più alte del 2026

Tempo di voti della critica per Big Walk, il nuovo titolo cooperativo di House House, lo studio di Untitled Goose Game e Push Me Pull You. In generale, i giudizi sono stati davvero molto positivi, con diversi punteggi pieni, qualche 9, tanti 8 e qualche 7.

Al momento, non ci sono voti più bassi, con la media voto di Opencritic che si è attestata su 89, una delle più alte del 2026, pari a quelle di Pokémon Pokopia, Mewgenics e Resident Evil Requiem e inferiore soltanto a Lost and Found Co. (90), Schrödinger's Call (90), Forza Horizon 6 (91), Mina the Hollower (91) e Dave the Diver: In the Jungle (91).