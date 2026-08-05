0

Big Walk ha ricevuto degli ottimi voti dalla critica: ha una delle medie voto più alte del 2026

I voti ricevuti finora da Big Walk sono davvero ottimi, tanto da avergli fruttato una delle medie voto più alte di questo combattuto 2026.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   05/08/2026
Un personaggio di Big Walk
Big Walk
Big Walk
News Video Immagini

Tempo di voti della critica per Big Walk, il nuovo titolo cooperativo di House House, lo studio di Untitled Goose Game e Push Me Pull You. In generale, i giudizi sono stati davvero molto positivi, con diversi punteggi pieni, qualche 9, tanti 8 e qualche 7.

Al momento, non ci sono voti più bassi, con la media voto di Opencritic che si è attestata su 89, una delle più alte del 2026, pari a quelle di Pokémon Pokopia, Mewgenics e Resident Evil Requiem e inferiore soltanto a Lost and Found Co. (90), Schrödinger's Call (90), Forza Horizon 6 (91), Mina the Hollower (91) e Dave the Diver: In the Jungle (91).

I voti

In generale le recensioni definisco Big Walk come un titolo divertente, emozionante e gratificante, pieno di idee eccellenti. I più critici sottolineano che diverte solo in compagnia di amici, che è poi il suo scopo, ma che alla lunga può stancare.

  • Eurogamer - 5/5
  • TheGamer - 5/5
  • KonsoliFIN - 5/5
  • Pixel Byte - 10/10
  • Loot Level Chill - 10/10
  • Restart.run - 5/5
  • Screen Hype - 9,8/10
  • Quest Daily - 9/10
  • Press Start - 8,5/10
  • Nintendo Life - 8/10
  • CGMagazine - 8/10
  • VDGMS - 8/10
  • Gamers Heroes - 75/100
  • Gameliner - 3,5/5
  • SmashPad - 3,5/5

Se vi interessa anche il giudizio del pubblico, sappiate che su Steam le recensioni scritte da persone che ci hanno giocato per più di 10 ore sono positive per il 93%, percentuale che scende all'87% se si considera il totale delle recensioni. Inoltre, Big Walk al lancio ha raggiunto un picco di 46.409 giocatori contemporanei.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Big Walk ha ricevuto degli ottimi voti dalla critica: ha una delle medie voto più alte del 2026