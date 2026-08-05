Big Walk ha ricevuto degli ottimi voti dalla critica: ha una delle medie voto più alte del 2026

Tempo di voti della critica per Big Walk, il nuovo titolo cooperativo di House House, lo studio di Untitled Goose Game e Push Me Pull You. In generale, i giudizi sono stati davvero molto positivi, con diversi punteggi pieni, qualche 9, tanti 8 e qualche 7.
Al momento, non ci sono voti più bassi, con la media voto di Opencritic che si è attestata su 89, una delle più alte del 2026, pari a quelle di Pokémon Pokopia, Mewgenics e Resident Evil Requiem e inferiore soltanto a Lost and Found Co. (90), Schrödinger's Call (90), Forza Horizon 6 (91), Mina the Hollower (91) e Dave the Diver: In the Jungle (91).
I voti
In generale le recensioni definisco Big Walk come un titolo divertente, emozionante e gratificante, pieno di idee eccellenti. I più critici sottolineano che diverte solo in compagnia di amici, che è poi il suo scopo, ma che alla lunga può stancare.
- Eurogamer - 5/5
- TheGamer - 5/5
- KonsoliFIN - 5/5
- Pixel Byte - 10/10
- Loot Level Chill - 10/10
- Restart.run - 5/5
- Screen Hype - 9,8/10
- Quest Daily - 9/10
- Press Start - 8,5/10
- Nintendo Life - 8/10
- CGMagazine - 8/10
- VDGMS - 8/10
- Gamers Heroes - 75/100
- Gameliner - 3,5/5
- SmashPad - 3,5/5
Se vi interessa anche il giudizio del pubblico, sappiate che su Steam le recensioni scritte da persone che ci hanno giocato per più di 10 ore sono positive per il 93%, percentuale che scende all'87% se si considera il totale delle recensioni. Inoltre, Big Walk al lancio ha raggiunto un picco di 46.409 giocatori contemporanei.