Goditi gameplay fluidi con il televisore Samsung Vision AI da 75" al minimo storico

Su Amazon è attualmente disponibile il televisore Samsung Vision AI QLED da 75" (modello QE75QN70FAUTXZT) a 895,65 € rispetto al prezzo mediano di 995,17 €, permettendoti di risparmiare il 10%. Si tratta del prezzo minimo storico , per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Sfumature vivide e realistiche

Questo televisore è dotato di processore NQ4 AI Gen 2 e 4K AI Upscaling per offrirti sfumature vivide e realistiche. A contribuire è la tecnologia Quantum Matrix Slim, che offre contrasti definiti e immagini luminose, grazie ai Mini LED. Per quanto riguarda il gaming, Motion Xcelerator a 144 Hz ti permetterà di vivere gameplay fluidi e un'esperienza altamente immersiva. Con Dolby Atmos e OTS Lite ogni suono sarà nitido e realistico.

Samsung Vision AI QLED

Inoltre, Smart Hub riunisce film, giochi e programmi in un unico posto, mentre Gaming Hub ti permetterà di accedere alle migliori piattaforme di gaming. Nel complesso si tratta di un prodotto di alta qualità, perfetto se hai esigenze specifiche. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.