Wildcat Gun Machine per PC Steam a soli 1,21€ su Instant Gaming: gattini e mech a prezzo regalo

Se avete degli spicci su Steam e cercate uno sparatutto dinamico per PC , Instant Gaming vi propone oggi Wildcat Gun Machine a una cifra davvero bassa. Sullo store digitale il costo netto di partenza viene indicato a 0,99€, a cui corrisponde la percentuale di sconto del 93% sbandierata sul valore prima delle imposte. Una volta sommata l'aliquota IVA al 22%, la cifra da versare per la chiave al momento del pagamento diventa di 1,21€. Un risparmio di 13,79€, per uno sconto totale.di circa il 92%. Potete accedere al negozio di key tramite il link diretto per procedere al riscatto e aggiungere subito il gioco al vostro account.

Orde di mostri, mech e gattini adorabili in un unico action

Sviluppato dallo studio indipendente Chunkybox Games e pubblicato da Daedalic Entertainment, Wildcat Gun Machine è un frenetico bullet hell dungeon crawler con visuale isometrica. L'opera unisce un'estetica fumettistica bidimensionale dai toni pulp a scontri serrati contro orde di creature organiche e demoni giganti. A differenza dei classici titoli basati sulla generazione procedurale, il gioco propone ambientazioni e stanze disegnate a mano con pattern di nemici studiati appositamente, dove dovrete schivare centinaia di proiettili a schermo e sfruttare un arsenale di oltre 40 armi differenti, tra cui laser a lungo raggio, lanciarazzi ed enormi robot da combattimento.

Gli adorabili gattini presenti nel gioco fungono da punti di ripartenza e vite extra per aiutarvi a sopravvivere negli scontri con i boss più impegnativi.