Le cuffie Nothing Headphone (a) sono in offerta su Amazon: puoi acquistarle al loro minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il costo delle cuffie Nothing Headphone (a): l'offerta prevede uno sconto attivo del 37% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 99€ (minimo storico). Acquistale direttamente tramite questo link, oppure dal box qui sotto: Le Nothing Headphone (a) sono cuffie wireless progettate per offrire un'esperienza audio completa, combinando autonomia elevata, cancellazione del rumore avanzata e supporto all'audio ad alta qualità.
Grazie alla presenza di due batterie principali, garantiscono fino a 135 ore di riproduzione, permettendo di ascoltare musica per oltre cinque giorni senza dover ricorrere alla ricarica.
Ulteriori dettagli sulle cuffie
Il chipset dual-core integrato gestisce inoltre la Cancellazione Attiva del Rumore basata sull'intelligenza artificiale, mantenendola attiva fino a 75 ore con una singola carica. La tecnologia ANC sfrutta doppi microfoni feedforward e feedback supportati dall'IA per ridurre le interferenze esterne attraverso tre livelli di cancellazione regolabili.
Quando invece è necessario rimanere consapevoli dell'ambiente circostante, la Modalità Trasparenza permette di ascoltare i suoni esterni in tempo reale. Dal punto di vista audio, le Nothing Headphone (a) dispongono della certificazione Hi-Res Audio e supportano la tecnologia wireless LDAC.
La ricarica rapida consente di ottenere fino a 8 ore di autonomia in soli 5 minuti, mentre una ricarica completa richiede circa 2 ore.