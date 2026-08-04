Le cuffie Nothing Headphone (a) sono in offerta su Amazon: puoi acquistarle al loro minimo storico

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Grazie alla presenza di due batterie principali, garantiscono fino a 135 ore di riproduzione, permettendo di ascoltare musica per oltre cinque giorni senza dover ricorrere alla ricarica.