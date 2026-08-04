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Cerchi un vero flagship? Xiaomi 17T Pro è al minimo storico su Amazon: risparmia 100 €

Tra le offerte di Amazon troviamo lo smartphone Xiaomi 17T Pro da 512 GB con batteria da 7.000 mAh, teleobiettivo Leica 5x e Mediatek Dimensity 9500.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   04/08/2026
Xiaomi 17T Pro

Se cerchi uno smartphone premium, lo Xiaomi 17T Pro da 512 GB è attualmente su Amazon a 899,90 € rispetto al prezzo consigliato di 999,90 €. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, basterà cliccare sui box sottostanti e scegliere la tua colorazione preferita: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un ottimo prodotto

Questo smartphone ha una frequenza di aggiornamento a 144 Hz e display Eye-Care da 6,83" per immagini fluide e convincenti. La batteria ha una buona capacità di 7.000 mAh con ricarica HyperCharge da 100 W cablata e 50 W wireless. Inoltre, lo smartphone è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 9500 per alte prestazioni e un'ottima efficienza energetica. Nel complesso, si tratta di uno degli smartphone più completi della fascia premium Android, con prestazioni da vero flagship e un comparto fotografico più versatile, grazie al teleobiettivo 5x Leica.

Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro

Ogni singolo aspetto riesce a convincere, dal gaming all'utilizzo quotidiano, con prestazioni sempre ottime e senza compromessi. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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