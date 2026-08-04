La tastiera HyperX Alloy Rise 75 è al minimo storico su Amazon: fino a 80 ore di gioco senza interruzioni

Se sei alla ricerca di una nuova tastiera meccanica, l'HyperX Alloy Rise 75 è attualmente su Amazon a 78,20 € rispetto al prezzo mediano di 83,17 €. Si tratta del minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Una tastiera personalizzabile
Come anticipato, si tratta di una tastiera meccanica wireless al 75%, quindi non è incluso il tastierino numerico ed è più compatta. Potrai passare dalla doppia connettività wireless al Bluetooth o connetterti tramite cavo USB. La batteria offre fino a 80 ore di gioco senza interruzioni o fino a 1500 ore con retroilluminazione spenta. Le diverse opzioni di personalizzazione ti permetteranno di mostrare il tuo stile preferito, grazie a piastre superiori intercambiabili, badge e manopole girevoli.
Troviamo inoltre interruttori lineari HyperX morbidi e facili da azionare, per una scrittura confortevole. Sono preinstallati tasti HyperX PBT lubrificati in fabbrica per un azionamento regolare e fino a 80 milioni di battute di tasti. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.