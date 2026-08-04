Half-Life: Alyx ha ricevuto un aggiornamento su Steam: preparazione per Steam Frame o qualcosa di più?

Una nuova branch di Half-Life: Alyx è comparsa su Steam, attirando rapidamente l'attenzione della community e riaccendendo le speculazioni sul futuro del gioco e della serie. La versione in questione si chiama "previous_release" e, secondo quanto osservato, sembra contenere una copia dell'attuale versione stabile del gioco, apparentemente conservata separatamente in vista di qualche cambiamento.
Le branch di Steam permettono agli sviluppatori di mantenere disponibili versioni differenti di un gioco. Sono utilizzate, per esempio, per distribuire build di prova o versioni precedenti, ma in questo caso la presenza di una copia della versione attuale di Half-Life: Alyx potrebbe suggerire che Valve stia preparando qualcosa per il gioco.
Il futuro di Alyx
Non è però ancora possibile stabilire quale. L'ipotesi più prudente è quella di un aggiornamento del motore o di interventi tecnici interni, eventualmente collegati al supporto per il nuovo hardware VR di Valve, lo Steam Frame. Un aggiornamento di questo tipo potrebbe modificare alcuni elementi del gioco e creare problemi di compatibilità con le numerose mod disponibili, rendendo quindi sensato conservare una versione precedente perfettamente funzionante.
La questione diventa più interessante considerando alcuni precedenti della stessa Valve. In passato, infatti, modifiche apparentemente secondarie apportate ai suoi giochi hanno anticipato novità più importanti. Il caso più noto riguarda Portal: alcuni aggiornamenti tecnici relativamente modesti furono utilizzati come veicolo per introdurre elementi di un ARG che contribuì a preparare il terreno per Portal 2.
Da qui nascono le inevitabili speculazioni su Half-Life: Alyx. La nuova branch potrebbe semplicemente essere legata a un aggiornamento tecnico, ma la storia di Valve non permette di escludere altre possibilità.
Per ora, tuttavia, non ci sono conferme che colleghino la nuova branch a un seguito di Half-Life: Alyx o a Half-Life 3, quindi siamo davvero nell'ambito delle speculazioni pure.