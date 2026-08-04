Half-Life: Alyx ha ricevuto un aggiornamento su Steam: preparazione per Steam Frame o qualcosa di più?

Una nuova branch di Half-Life: Alyx è comparsa su Steam, attirando rapidamente l'attenzione della community e riaccendendo le speculazioni sul futuro del gioco e della serie. La versione in questione si chiama "previous_release" e, secondo quanto osservato, sembra contenere una copia dell'attuale versione stabile del gioco, apparentemente conservata separatamente in vista di qualche cambiamento.

Le branch di Steam permettono agli sviluppatori di mantenere disponibili versioni differenti di un gioco. Sono utilizzate, per esempio, per distribuire build di prova o versioni precedenti, ma in questo caso la presenza di una copia della versione attuale di Half-Life: Alyx potrebbe suggerire che Valve stia preparando qualcosa per il gioco.