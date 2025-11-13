4

Valve vuole che Half-Life: Alyx giri bene su Steam Frame anche in modalità nativa

Steam Frame è munito di una componentistica in grado di far girare i giochi in modalità nativa, e Valve vuole che Half-Life: Alyx sfrutti questa opportunità per un'esperienza stand alone.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   13/11/2025
Valve vuole che Half-Life: Alyx giri bene su Steam Frame anche in modalità nativa: lo hanno dichiarato alcuni rappresentanti dell'azienda ai microfoni di Digital Foundry, sottolineando il fatto che il loro nuovo visore sia appunto in grado di funzionare stand alone.

"Half-Life: Alyx offre un'esperienza fantastica quando viene trasmesso in streaming da un PC a Steam Frame, ma stiamo valutando la possibilità di renderlo una buona esperienza anche in modalità nativa", ha dichiarato Valve.

Stando a quanto riportato da UploadVR, i vertici di Valve sono convinti di poter riuscire a ottenere questo ambizioso risultato, ma al momento non sono ancora pronti a garantirlo, visto che c'è molto lavoro da fare sul fronte dell'ottimizzazione.

Steam Frame è il nuovo visore VR wireless di Valve, funziona sia stand-alone che collegato a un PC Steam Frame è il nuovo visore VR wireless di Valve, funziona sia stand-alone che collegato a un PC

Portare un titolo di grande valore come Half-Life: Alyx su Steam Frame in modalità nativa rappresenterebbe ovviamente un importante selling point per il nuovo dispositivo disegnato per la realtà virtuale.

Un visore davvero interessante

Annunciato insieme a Steam Machine, Steam Frame rappresenta la nuova frontiera della realtà virtuale secondo Valve, visto che si tratta di un visore progettato sin dall'inizio per offrire streaming wireless ad alte prestazioni, ma non solo.

Il dispositivo si collega tramite un adattatore radio a doppia antenna da 6 GHz incluso nella confezione, sfruttando due bande distinte per la gestione dei flussi audio / video e della connessione wi-fi. Questa soluzione, unita alla tecnologia foveated streaming, permette di concentrare i dati sulle aree effettivamente osservate dall'utente, migliorando qualità e stabilità del segnale.

