Il team della mod Half-Life: Alyx NoVR sta lavorando a Chemical-Burn, un FPS ispirato alla serie Half-Life

Il team che ha realizzato l'amatissima mod " Half-Life: Alyx NoVR ", che consente di giocare dall'inizio alla fine all'avventura autonoma di Alyx senza usare un visore VR, ha deciso di mettersi in proprio con il nome di City 1 Studios, realizzanto un intero sparatutto in prima persona ispirato proprio alla serie Half-Life di Valve . Si chiama Chemical-Burn e nel corso del 2025 dovrebbe uscire una demo giocabile.

Tante citazioni

In Chemical-Burn si vestono i panni di Cindy, una donna con una gamba cyborg che deve farsi strada in un mondo distopico a colpi di fucile a pompa. Insieme a lei c'è il suo cane, Buddy, un simpatico animale che non si fa problemi a scagliarsi contro i robot che vogliono ammazzare la sua padrona.

Stando a quanto raccontato dagli sviluppatori in un'intervista concessa alla testata The Gamer, il progetto Chemical-Burn è nato come mod di Half-Life creata con il Source (il motore proprietario di Valve), evolutasi in un gioco completo realizzato usando Unreal Engine 5.

Il filmato dovrebbe rendere abbastanza esplicita la fonte d'ispirazione principale del gioco: Half-Life 2. ad esempio la pistola ricorda la USP Match, la mitragliatrice è simile, la metropoli si chiama Hazard City (Water Hazard è uno dei livelli più famosi di HL2), hai un cane come compagno lì dove in Half-Life 2 c'è un robot chiamato Dog, e anche il nome Chemical-Burn ha un trattino nel mezzo. Del resto anche il nome dello studio è un riferimento nemmeno troppo velato alla City 17 di Half-Life 2.

A parte le citazioni del gioco di Valve, Chemical-Burn è un titolo autonomo, pieno di idee originali o tratte da altri videogiochi. Ad esempio Buddy può recuperare le munizioni come Dogmeat in Fallout 4, oppure raggiungere luoghi irraggiungibili da Cindy (caratteristica utile per creare alcuni puzzle). Ci sono anche alcuni elementi da immersive sim, dato che i livelli hanno più aree e puoi scegliere esattamente come affrontare ogni combattimento. Cindy ha anche un suo appartamento, dove può tornare dopo aver svolto una missione per riorganizzarsi.

Come detto, City 1 Studios spera di pubblicare la demo di Chemical-Burn entro la fine del 2025, mentre il gioco completo dovrebbe uscire su PC nel corso del 2026. C'è già una pagina Steam, nel caso vogliate aggiungerlo alla vostra lista dei desideri.