Inizia oggi lo Steam Next Fest, già centinaia le demo giocabili online

C'è grande attesa per il nuovo Steam Next Fest. In realtà, al momento di scrivere questa notizia non è ancora cominciato ufficialmente (inizierà alle ore 19:00), ma ci sono già centinai di demo online, pronte per essere scaricate e giocate, quindi è già possibile aprire le danze e iniziare a provare i nuovi giochi in uscita su PC.

Qualche demo

Ad esempio Forever Entertainment ha pubblicato la demo di The House of the Dead 2: Remake, seguito della popolare serie di rail shooter a tema zombi. Secret Mode ha invece pubblicato la demo dell'action con elementi da gioco di ruolo Empyreal, di cui potreste essere in attesa, visto che se n'è parlato un po'. Rise Eterna 2 è un gioco di ruolo giapponese con combattimenti strategici, mentre Game of Thrones: Kingsroad di Netmarble è l'attesissima nuova avventura ambientata nel mondo di Il trono di Spade.

Kiddo è tra i giochi con demo

Ai fan dei metroidvania e della prima PlayStation potrebbe piacere Ghost Hand, mentre gli appassionati di giochi surreali pieni di stile dovrebbero provare Cats in Wonderland.

Vi piace l'idea di esplorare il fondo del mare di un pianeta alieno? Allora provate Exonautis. Mentre se siete alla ricerca di stranezze c'è... Kiddo.

Insomma, ci sono davvero tantissimi giochi da provare e altri ne arriveranno nel corso delle prossime ore. Dare conto di tutti è impossibile, ma sicuramente troverete qualcosa che faccia al caso vostro.

Come sempre, lo Steam Next Fest sarà caratterizzato anche da eventi live con gli sviluppatori e altre iniziative legate ai giochi presenti. Come al solito non mancate, perché si gioca tanto e si gioca gratis!