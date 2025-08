Grounded 2 e Battlefield 6 si contendono la vetta della classifica Steam

Le novità non finiscono qui

Anche Titan Quest 2 è appena stato lanciato su Steam in accesso anticipato e ha conquistato un ottimo quarto posto, subito dopo le vendite di Steam Deck: i trailer pubblicati finora avevano ben impressionato gli utenti, che a quanto pare hanno voluto premiare questo sequel.

Per il resto, la top 10 viene completata dal "solito" Dead by Daylight, dal fenomeno del momento PEAK, dallo sparatutto tattico Ready or Not, da Mage Arena e Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game, con Cyberpunk 2077 a chiudere la classifica in bellezza.