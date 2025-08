Anthropic ha scoperto che gli ingegneri di OpenAI usavano Claude Code, bloccato l'accesso al modello IA

Manca poco, ormai, al lancio di GPT-5 e proprio nelle ultime ore è arrivata una notizia inaspettata che ha scosso il mondo dell'intelligenza artificiale: Anthropic ha revocato l'accesso API a Claude Code per OpenAI, dopo aver scoperto che alcuni ingegneri di quest'ultima stavano utilizzando il potente strumento di coding della concorrenza.

Claude Code è considerato da molti come il miglior strumento per la programmazione oggi disponibile. Non solo è capace di creare web app da zero, ma si dimostra estremamente efficiente anche in compiti complessi legati all'infrastruttura. In ambito tech viene spesso citato come il cuore del cosiddetto "Vibe coding", una filosofia di sviluppo che unisce potenza tecnica e accessibilità creativa.