Shinobi: Art of Vengeance si mostra con i primi minuti di gameplay

IGN ha pubblicato un video con i primi 26 minuti di gameplay di Shinobi: Art of Vengeance, l'action platform che segna il ritorno del grande classico SEGA per opera degli sviluppatori di Streets of Rage 4.

Le sequenze includono una breve introduzione narrativa che mostra Joe Musashi condurre una vita tranquilla presso il suo villaggio e l'inevitabile fase tutorial che illustra i comandi di gioco e le diverse azioni che è possibile effettuare.

Dopodiché accade qualcosa di decisamente imprevisto, un esercito ostile invade il territorio con armi spianate e parte l'avventura vera e propria, che ci vedrà affrontare orde di spietati ninja e potenti boss nel tentativo di difendere il clan e i suoi segreti.

Già questa prima mezz'ora tratta dalla campagna di Shinobi: Art of Vengeance rivela la presenza di scenari decisamente vari sul piano dell'aspetto e delle scelte cromatiche, passando dal villaggio a una foresta di bambù, da un'ambientazione nebbiosa a un'altra ricca di colori accesi, e così via.