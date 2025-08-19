Shinobi: Art of Vengeance ospita un inedito cross-over con Sonic come primo boss del DLC "SEGA Villains Stage"

L'idea del DLC è infatti offrire una sorta di recupero dei nemici più famosi delle serie Sega all'interno del nuovo gioco d'azione in 2D in questione, dunque il primo ospite è stato scelto in maniera oculata.

Il primo boss aggiuntivo del DLC sarà infatti il Dr. Eggman , storico nemico di Sonic the Hedgehog che comparirà come ospite speciale all'interno di Shinobi: Art of Vengeance, tra i contenuti aggiuntivi che saranno tutti incentrati sulla storia di Sega e in particolare sui villain più noti dei giochi popolari della compagnia.

Sega ha svelato il primo boss che si troverà all'interno del DLC Sega Villains Stage di Shinobi: Art of Vengeance , e si tratta di un bizzarro cross-over con Sonic, visto che ci troveremo ad affrontare il nemico storico dell'icona blu.

Un nemico particolare ma in linea con il DLC

Nonostante c'entri poco con le atmosfere e lo stile classico di Shinobi, non c'è dubbio che Dr. Eggman sia uno dei nemici più famosi di Sega, dunque il fatto di essere stato inserito per primo in un DLC del genere ha senso.

Dr. Eggman in Shinobi: Art of Vengeance

Ad aprire le danze sarà dunque proprio il villain principale della serie iconica di Sega, con cui il protagonista di Shinobi: Art of Vengeance dovrà vedersela all'interno di una boss fight che si preannuncia alquanto inedita.

Si tratta però solo dell'inizio, considerando che diversi altri boss sono previsti arrivare a cadenza regolare all'interno del DLC in questione.

"Chi è che si nasconde nell'ombra? Preparati a scatenare il potere dello Shinobi e ad affrontare boss leggendari nella fase SEGA Villains di Shinobi: Art of Vengeance", si legge nella descrizione ufficiale, che presenta il primo sfidante aggiuntivo di Joe Musashi: "è il genio malvagio della serie Sonic the Hedgehog, il Dr. Eggman".

Il DLC è previsto per i primi del 2026, in attesa ancora di una data di uscita precisa, mentre Shinobi: Art of Vengeance sarà disponibile dal 29 agosto.