Resident Evil riceve un nuovo sito ufficiale per il 30° anniversario: novità in arrivo dalla Gamescom

Con la presenza del nuovo capitolo già confermata per la Gamescom 2025, Capcom ha intanto aperto un nuovo sito ufficiale per il 30° anniversario di Resident Evil, che verrà successivamente riempito di nuovi contenuti con le novità che arriveranno nelle prossime ore, verosimilmente.
Intanto, potete trovare il sito in questione all'indirizzo riportato qui sotto, con la possibilità di vedere per il momento la particolare grafica utilizzata per il banner di apertura:
Come potete vedere, non ci sono ancora informazioni ma, nella parte alta, è visibile un banner che contiene delle riproduzioni dei maggiori protagonisti della serie, disegnati in maniera peculiare.
I protagonisti in stile art nouveau
In maniera piuttosto inaspettata, lo stile grafico adottato da Capcom per presentare i personaggi sembra richiamare l'Art Nouveau, illustrando i protagonisti in una maniera davvero inedita anche rispetto a quanto visto finora nei numerosi materiali storici di accompagnamento della serie.
Posti sopra delle specie di troni, possiamo vedere Leon S. Kennedy, Claire Redfield, Chris Redfield, Jill Valentine, Grace Ashcroft e Ada Wong, selezionati evidentemente come personaggi più significativi per celebrare il 30° anniversario di Resident Evil.
Ne rimangono fuori molti altri ovviamente, ma si tratta sicuramente di quelli più significativi, con l'aggiunta di Grace Ashcroft giustificata dall'essere la protagonista del nuovo capitolo in arrivo.
Proprio Resident Evil Requiem verrà mostrato all'Opening Night Live della Gamescom 2025, evento che si terrà questa sera a partire dalle ore 20:00, presente peraltro in forma giocabile alla fiera insieme a Pragmata.
L'apertura del sito ufficiale per l'anniversario della serie fa anche pensare ad altre possibili novità in arrivo nel prossimo periodo, ma per il momento possiamo solo attendere ulteriori sviluppi sulla questione.