Resident Evil Requiem e Pragmata saranno giocabili alla Gamescom 2025: Capcom conferma il suo catalogo

Resident Evil Requiem, il nono capitolo della celebre serie, è stato presentato con un primo trailer alla Summer Game Fest e ha subito catturato l'attenzione di tutti, ma è stato interessante anche rivedere Pragmata , titolo di cui si erano un po' perse le tracce, in occasione dell'ultimo State of Play, con un periodo di uscita fissato per il 2026.

Proprio durante il maggiore evento videoludico europeo ci sarà la prima presentazione al pubblico dei giochi in questione, con la possibilità di "hands-on" per i presenti, dunque a quanto pare saranno messe a disposizione delle versioni giocabili anche di questi nuovissimi titoli.

Capcom ha annunciato oggi il catalogo di giochi che ha intenzione di portare alla Gamescom 2025 , la fiera tedesca dei videogiochi, che comprende anche le maggiori novità in arrivo da parte dell'etichetta nipponica come Resident Evil Requiem e Pragmata .

Una presenza forte per Capcom

Capcom avrà peraltro una notevole presenza all'interno della Gamescom 2025, a dimostrazione di come la compagnia di Osaka consideri importanti la fiera tedesca: situato nel padiglione 9, lo showfloor di Capcom sarà caratterizzato da oltre 85 postazioni demo giocabili su una superficie di oltre 950 metri quadrati.

Oltre a Resident Evil Requiem, Onimusha: Way of the Sword e Pragmata, gli ospiti avranno l'opportunità di provare le versioni Nintendo Switch 2 di Street Fighter 6 e Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, usciti in concomitanza con il lancio della console all'inizio di quest'anno.

Capcom ha annunciato inoltre altre interessanti opportunità ai partecipanti dell'evento, con un'esperienza cinematografica e una serie di programmi in live streaming trasmessi per tutta la durata della fiera direttamente da Colonia al resto del mondo.