Pragmata ritorna allo State of Play, con il periodo d'uscita e del nuovo gameplay

In occasione dello State of Play di questa sera c'è stato il ritorno di Pragmata , l'action di Capcom sparito dai radar per anni, dopo la presentazione avvenuta a inizio generazione. Ha anche un periodo d'uscita ufficiale : il 2026. È un po' vago, ma è una bella notizia considerando che molti non credevano più che arrivasse sul mercato.

Gameplay, finalmente

Il video inizia con delle scene suggestive che introducono alla Delphi Corporation in tipici toni aziendali, per nascondere una qualche catastrofe avvenuta per motivi che non vengono raccontati.

Poi passa a mostrare i due protagonisti, un soldato e una strana bambina, chiamata Diana, che parlano tra di loro.

Quindi parte il gameplay del gioco, che sembra essere quello di un gioco d'azione. Rimane da vedere come si interfacceranno i due personaggi e cosa comporteranno a livello di sistemi di gioco.

Per il resto vi ricordiamo che Pragmata è in sviluppo per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Vedremo se saranno aggiunte anche altre piattaforme (magari Nintendo Switch 2).