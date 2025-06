Pragmata: abbiamo giocato l'opera sci-fi di Capcom

In occasione dei Play Days della Summer Game Fest abbiamo provato Pragmata , spalancando finalmente uno spiraglio in mezzo alla coltre di nebbia che l'avvolge da anni e facendo la conoscenza della coppia di protagonisti, Diana e Hugh, che sin dall'istante della prima apparizione hanno saputo catturare l'attenzione del pubblico. Le domande senza risposta sono rimaste tantissime, ma quantomeno abbiamo avuto l'opportunità di vivere l'incipit dell'avventura, nonché di sfiorare una costruzione del mondo sci-fi che promette grandi cose e che, soprattutto, sembra nascondere sotto la superficie molto più di quel che potrebbe sembrare al primo sguardo.

Annunciato orginariamente durante il PlayStation Showcase del 2020, Pragmata si è rapidamente trasformato in uno dei più grandi misteri della nona generazione di console: sparito e riapparso in più occasioni, spesso accompagnato dalla comunicazione di rinvii vari ed eventuali, questo titolo d'azione realizzato nelle fucine di Capcom è stato interamente costruito sotto la supervisione diretta di un gruppo di giovani creativi, con l'obiettivo di sfruttare tecnologie all'avanguardia per piantare un'importante bandiera anche nel sottobosco della fantascienza. Ora, dopo anni di speculazioni, è finalmente arrivato il momento di fare chiarezza sulla sua reale natura.

Ritorno a casa

Hugh Williams, un astronauta del quale ancora si conosce poco e nulla, giace ferito nella stanza asettica di un'enigmatica stazione spaziale: la sua tuta spaziale è irrimediabilmente strappata, l'ossigeno ha raggiunto livelli critici, dunque si può dire che la sua sconosciuta missione stia per giungere al termine ancor prima di cominciare. Proprio quando tutto sembra essere perduto, un androide dotato delle sembianze di una bambina dai lunghi capelli biondi si precipita in suo soccorso: si tratta di Diana, anche nota come D-I-0336-7, un'entità gentile che grazie a una cassetta di primo soccorso riesce a riparare il danno e rimettere in sesto l'uomo ferito.

Il primo incontro fra Hugh e Diana

Non c'è tempo per le presentazioni: negli istanti successivi i sistemi di sicurezza scagliano un robot corazzato all'assalto della coppia, dunque l'istinto e l'addestramento di Hugh lo portano ad assumere il controllo della situazione, imponendogli di aiutare la sua salvatrice e di lanciarsi, pistola alla mano, in uno scontro che chiaramente non è in grado di vincere. Per sua fortuna, Diana sceglie di arrampicarsi sul dorsale della tuta spaziale e di far sfoggio delle sue doti innate nell'hacking, indebolendo l'avversario al punto tale di consentire a Hugh di liberarsene nell'arco di pochi secondi.

Da quel momento in avanti, senza particolari discussioni o spiegazioni extra-diegetiche, Hugh e Diana si lanciano nell'esplorazione della stazione spaziale nel tentativo di raggiungere la Centrale Solare guidati da uno scopo non meglio specificato: la strana coppia di superstiti inizia a stringere un legame che senza ombra di dubbio si rivelerà centrale per il proseguo della vicenda, che facendo affidamento esclusivamente sulle sequenze di gameplay sembra intenzionata a svelare lentamente la natura della stazione spaziale e i dettagli dell'originale missione di Williams.

Nella fase conclusiva della demo si scopre che la stazione spaziale si trova sulla superficie della Luna

La sessione di prova si concludeva proprio nella cupola principale della Centrale Solare, luogo che al momento dell'innalzamento delle serrande spalanca un panorama mozzafiato sul pianeta Terra: i protagonisti, infatti, si trovano naufraghi sulla superficie di un corpo celeste, molto probabilmente della Luna, dunque si può presumere che l'obiettivo dell'avventura - o quanto meno uno dei primi obiettivi - sia riuscire a tornare a casa. Ciò detto, non si possono assolutamente ignorare i primi trailer mostrati al pubblico, che sembravano suggerire una deriva postapocalittica per il futuro del nostro pianeta e, soprattutto, introducevano la Delphi Corporation, una compagnia filosoficamente molto affine alla ben più nota Umbrella.