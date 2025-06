Pragmata svela il suo gameplay ibrido tra shooter e puzzle in un nuovo video dal Capcom Spotlight

Come abbiamo visto anche con il trailer andato in scena durante lo scorso State of Play di PlayStation , Pragmata si basa sulla presenza di due protagonisti molto diversi tra loro: un combattente spaziale chiamato Hugh Williams e un'androide dalla forma di bambina che viene chiamata Diana.

Due protagonisti, due meccaniche di gioco

Hugh Williams fa parte di una squadra speciale inviata a indagare sul misterioso silenzio radio sceso su una base lunare di enorme importanza strategica, in quanto specializzata nel recupero di un elemento che si trova alla base della moderna tecnologia sulla Terra.

In seguito a una sorta di terremoto, il protagonista rimane solo e in questa situazione incontra la misteriosa androide, una delle "Pragmata più avanzata", come riferito da lei stessa, a cui dà il nome di Diana e con cui avvia una proficua collaborazione, dando il via alla storia.

La meccanica di gioco prevede elementi di puzzle e azione, in quanto mentre Hugh si concentra sul colpire i nemici, Diana è in grado di effettuare una sorta di hacking delle loro difese.

Durante gli scontri dobbiamo dunque disattivare l'armatura dei nemici attraverso l'hacking con Diana, agendo su una sorta di mini-game che compare in una finestra mentre il combattimento procede in tempo reale, mentre contemporaneamente Hugh spara cercando di colpire i punti deboli dei nemici.

Pensare in fretta a quale nemico hackerare e quale arma utilizzare, oltre a quale punto debole colpire, diventano dunque elementi fondamentali nel gameplay di Pragmata.

Per il resto, il gioco alterna combattimenti a fasi di esplorazione della misteriosa stazione di ricerca lunare controllata dall'IA, che sembra disabitata, con solo androidi e sistemi di sicurezza rimasti attivi.

L'esplorazione avviene a piedi e usando i retrorazzi della tuta, sfruttando le capacità di Hugh e Diana nei modi più appropriati.

Capcom ha inoltre riferito che Pragmata verrà presentato in maniera più dettagliata al pubblico dal 20 al 24 agosto, nel corso della Gamescom 2025, con una prova pubblica del gioco.