Capcom ha distribuito il suo classico sondaggio di fine anno e Pragmata sembra esistere ancora

Anche quest'anno, Capcom ha diffuso il suo tipico sondaggio rivolto ai giocatori e relativo all'andamento dell'anno videoludico, in questo caso ovviamente per quanto riguarda il 2024 e dal quale emerge, se non altro, che Pragmata esiste ancora.

"Stiamo conducendo un sondaggio su vari giochi Capcom e sui saldi natalizi in corso", si legge nel messaggio pubblicato su X dall'account ufficiale della compagnia. "Tutti i partecipanti che completeranno il sondaggio riceveranno uno speciale sfondo digitale in segno di apprezzamento, quindi venite a condividere i vostri pensieri con noi!"

Il sondaggio contiene un'ampia serie di domande che riguardano abitudini e spese degli utenti, in particolare per quanto riguarda i giochi Capcom ma non solo, e potrebbe risultare utile alla compagnia per avere un'idea più precisa dell'andamento dei propri titoli.