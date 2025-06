Resident Evil Requiem e Pragmata saranno i protagonisti del nuovo Capcom Spotlight, ecco quando

È stato annunciato un nuovo Capcom Spotlight che avrà per protagonisti Resident Evil Requiem e Pragmata, ma che vedrà la presenza anche di alcuni altri giochi della casa giapponese, da Monster Hunter Wilds a Resident Evil 6.

L'evento verrà trasmesso nella notte fra il 26 e il 27 giugno, alle 00.00, e durerà la bellezza di quaranta minuti. Nel corso della trasmissione verranno rivelate le ultime novità sui titoli in uscita e potremo anche assistere a interviste con gli sviluppatori.

Considerando che per vedere l'Opening Night Live della Gamescom dovremo attendere il prossimo 19 agosto, il nuovo Capcom Spotlight si presenta come una gran bella occasione per saperne di più su progetti ancora avvolti dal mistero.

Rispondono a questa descrizione Resident Evil Requiem e Pragmata, appunto: l'ultimo capitolo della saga survival horror e l'atteso action dall'ambientazione fantascientifica hanno senz'altro suscitato la curiosità degli appassionati.