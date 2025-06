Arriva la versione 15 di NFC: pagamenti contactless più facili, distanza maggiore e tanti miglioramenti

La nuova versione di NFC è stata migliorata per offrire un'esperienza ancora più fruibile, partendo dai pagamenti facilitati a un raggio aumentato. Quest'ultimo è ancora più importante, perché stavolta i dispositivi non dovranno essere a una distanza particolarmente ravvicinata, semplificando quindi determinate attività. Vediamo tutti i dettagli in merito.

Le novità di NFC 15 Come già anticipato, questa nuova versione dovrebbe innanzitutto semplificare i pagamenti contactless, nonché l'accoppiamento dei dispositivi e lo sblocco delle porte tramite telefono o smartwatch. Tuttavia, il miglioramento più importante riguarda l'aumento della distanza delle connessioni senza contatto da 0,5 cm a 2 cm, quindi con un'estensione della portata di 4 volte. Ciò dovrebbe semplificare ulteriormente una serie di azioni, come l'allineamento del dispositivo ai terminali, anche tramite smartwatch o anelli. NFC su smartphone Per quanto concerne i pagamenti, i sistemi tap-to-pay (Apple Pay, ad esempio) inizieranno prima, quindi le transazioni senza contatto saranno ancora più veloci e affidabili. In questo caso però è necessario fare una precisazione importante: alcuni dispositivi sono già in grado di effettuare connessioni contactless a distanze superiori, ma NFC afferma che l'aggiornamento delle specifiche sta "ridefinendo la linea di base".