Metal Gear Solid Delta: Snake Eater presenta la modalità Fox Hunt con un video

La modalità Fox Hunt di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è stata presentata da Konami con un video in cui il responsabile Yu Sahara ne illustra le caratteristiche e le peculiarità.

Si tratta di una modalità competitiva online completamente inedita, ambientata nello scenario di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ma caratterizzata da meccaniche di gameplay differenti, che offrono dunque un'esperienza a sé stante.

Quando si parla di multiplayer molti pensano al classico Metal Gear Online, ma Sahara ha assicurato che la modalità Fox Hunt è qualcosa di diverso, sostanzialmente più moderno e in linea con i tempi, ed è per questo che realizzarla non è stato affatto semplice.

Nello specifico, gli sviluppatori hanno preso aspetti iconici del gameplay della serie, come il camuffamento e gli elementi stealth, e li hanno declinati in una maniera inedita per dar vita a una modalità che non si riducesse semplicemente una sequenza di scontri a fuoco.