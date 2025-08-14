Il multiplayer di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater non supporterà il crossplay tra PC, PS5 e Xbox

Se l'annuncio di Fox Hunt, la modalità multiplayer di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, è stato un'extra inaspettato e gradito, le notizie che stanno arrivando in questi giorni sono altrettanto sorprendenti, ma non in senso positivo.

Dopo aver confermato che Fox Hunt sarà disponibile solo dopo il lancio del remake, a una data ancora da definire, ora Konami ha annunciato sui social che la modalità non supporterà il crossplay tra PS5, Xbox Series X|S e PC. In altre parole, non sarà possibile giocare con o contro utenti che utilizzano piattaforme diverse dalla propria.