Il multiplayer di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater non supporterà il crossplay tra PC, PS5 e Xbox

Konami ha annunciato che la modalità multiplayer online di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater non supporterà il crossplay.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   14/08/2025
Soldati nella modalità Fox Hunt di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Se l'annuncio di Fox Hunt, la modalità multiplayer di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, è stato un'extra inaspettato e gradito, le notizie che stanno arrivando in questi giorni sono altrettanto sorprendenti, ma non in senso positivo.

Dopo aver confermato che Fox Hunt sarà disponibile solo dopo il lancio del remake, a una data ancora da definire, ora Konami ha annunciato sui social che la modalità non supporterà il crossplay tra PS5, Xbox Series X|S e PC. In altre parole, non sarà possibile giocare con o contro utenti che utilizzano piattaforme diverse dalla propria.

Un'occasione sprecata?

Il crossplay è diventato praticamente uno standard nell'ambito dei multiplayer negli ultimi anni. Del resto, conviene a tutti: sia per i consumatori, che possono giocare assieme agli amici che hanno un dispositivo differente e possono beneficiare di tempi di attesa per il matchmaking più corti, sia per gli sviluppatori, dato che questa funzionalità aiuta a far crescere e mantenere attiva la community nel tempo.

Nonostante ciò, esistono ancora titoli che, per ragioni tecniche o strategiche, rinunciano a questa funzionalità. Tra gli esempi più recenti ci sono Elden Ring: Nightreign e Rematch, con quest'ultimo che dovrebbe ricevere il supporto al crossplay tramite un aggiornamento futuro. Purtroppo, alla lista, ora si aggiunge anche il remake delle imprese di Naked Snake nella giungla sovietica.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sarà disponibile a partire dal 28 agosto, su PS5, Xbox Series X|S e PC via Steam.

