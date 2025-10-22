Metal Gear Solid Delta: Snake Eater si mostra in un trailer con i riconoscimenti della stampa

Il risultato si è rivelato decisamente convincente: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ha ricevuto ottime risposte da parte della critica oltre che dal pubblico, come attesta il primo grande traguardo in termini di vendite raggiunto il mese scorso.

Un notevole successo

Il nuovo trailer di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è composto da un montaggio di scene d'intermezzo e di gameplay che mostra qualcosa di storia e gioco oltre a riferire alcune valutazioni da parte della stampa.

Uscito originariamente nel 2004, Metal Gear Solid 3: Snake Eater è rimasto uno dei capitoli preferiti dai cultori della serie, sia per il carisma dei suoi personaggi che per gli eventi raccontati, ma anche per alcune soluzioni di gioco originali che portarono diversi cambiamenti alla struttura.

Il remake apporta ovviamente una notevole evoluzione grafica, con modelli dei personaggi e scenari completamente ricostruiti su Unreal Engine 5, un nuovo sistema di illuminazione ma anche diversi altri elementi che hanno ricadute sul gameplay.

Tra le novità c'è un nuovo sistema dei danni, che risultano visibili sui personaggi e lasciano segni sul corpo del protagonista, oltre a evoluzioni sull'inquadratura, nell'interfaccia e nel sistema di controllo.

Più di recente abbiamo visto che la modalità Fox Hunt di Metal Gear Solid Delta ha una data ed è ormai piuttosto vicina, essendo fissata per la fine del mese.