Monster Train 2 si aggiorna con l'update Echoes From the Void, data di uscita annunciata con un trailer

L'editore Big Fan Games e il team di sviluppo Shiny Show hanno annunciato il prossimo arrivo dell'espansione "Echoes from the Void" per Monster Train 2, una nuova aggiunta all'ottimo RPG a base di carte la cui data di uscita è stata comunicata con un nuovo trailer.
Come ogni buon deckbuilder, anche in questo caso ci troviamo a dover costruire il nostro mazzo di creature da far combattere all'interno del bizzarro treno in corso attraverso inferno, paradiso e Abisso, stringendo alleanze con vari combattenti per sconfiggere i Titani che hanno preso il controllo dei cieli.
Il gameplay è basato sulla costruzione strategica di mazzi da combattimento, che corrispondono a varie creature da schierare in battaglia per poter abbattere i titani, all'interno di sfide sempre più impegnative.
Nuovi boss, carte e altri contenuti in arrivo
La data di uscita di Echoes from the Void è stata fissata per il 5 novembre, portando con sé numerosi nuovi contenuti in termini di nemici, carte e situazioni di gioco.
Echoes From the Void sfiderà gli strateghi a ideare nuove tattiche per due incontri con boss completamente nuovi, una serie di nuove sfide dimensionali e oltre 50 nuovi mutatori che alterano il gameplay di Monster Train 2 in modi inediti.
"Con nuovi artefatti senza clan e combattimenti epici in serbo, oltre a nuovi eventi Celestial Alcove che offrono nuove potenti ricompense, Echoes From the Void è la scusa perfetta per tornare a uno dei migliori giochi dell'anno o per iniziare il tuo viaggio in Monster Train 2 per la prima volta", dicono gli sviluppatori.