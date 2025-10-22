Monster Train 2 si aggiorna con l'update Echoes From the Void, data di uscita annunciata con un trailer

L'editore Big Fan Games e il team di sviluppo Shiny Show hanno annunciato il prossimo arrivo dell'espansione "Echoes from the Void" per Monster Train 2, una nuova aggiunta all'ottimo RPG a base di carte la cui data di uscita è stata comunicata con un nuovo trailer.

Come ogni buon deckbuilder, anche in questo caso ci troviamo a dover costruire il nostro mazzo di creature da far combattere all'interno del bizzarro treno in corso attraverso inferno, paradiso e Abisso, stringendo alleanze con vari combattenti per sconfiggere i Titani che hanno preso il controllo dei cieli.

Il gameplay è basato sulla costruzione strategica di mazzi da combattimento, che corrispondono a varie creature da schierare in battaglia per poter abbattere i titani, all'interno di sfide sempre più impegnative.