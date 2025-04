Monster Train 2 ha una data di uscita annunciata con un trailer

Il publisher Big Fan Games e il team Shiny Show hanno annunciato la data di uscita di Monster Train 2, il seguito dell'ottimo roguelike deckbuilder che arriverà su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch il prossimo 21 maggio, come riferito all'interno del nuovo trailer di presentazione riportato qui sotto.

Anche in questo caso ci troviamo a dover costruire il nostro mazzo di creature da far combattere all'interno del bizzarro treno in corso attraverso inferno, paradiso e Abisso, stringendo alleanze con vari combattenti per sconfiggere i Titani che hanno preso il controllo dei cieli.

Il gameplay è basato sulla costruzione strategica di mazzi da combattimento, che corrispondono a varie creature da schierare in battaglia per poter abbattere i titani, all'interno di sfide sempre più impegnative.