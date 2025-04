Nintendo Switch 2 sembra avere un Pro Controller e forse anche una chat vocale integrata

Manca ormai veramente poco a scoprire la verità su Nintendo Switch 2, considerando che il Nintendo Direct dedicato è previsto per domani e abbiamo saputo anche che durerà circa 60 minuti , ma intanto continuiamo con le voci di corridoio sulle caratteristiche della console, in attesa di conferme.

Secondo un nuovo brevetto avvistato e riportato sul forum Famiboards sembra che esista un nuovo Pro Controller per Nintendo Switch 2 e che questo possa avere un jack cuffie da 3,5mm, il quale potrebbe servire per consentire la chat vocale .

Finalmente una chat vocale integrata?

Considerando l'idiosincrasia di Nintendo con alcune tecnologie ormai ben affermate altrove, dimostrata dalla macchinosità dell'app per la chat utilizzata da alcuni giochi su Nintendo Switch, una sostanziale evoluzione sul fronte della comunicazione vocale tra giocatori su Nintendo Switch 2 sarebbe auspicabile.

Il fatto che l'utente LiC di Famiboards abbia scovato dettagli su quello che sembra essere un controller professionale, identificato con il codice BEE-008, fa pensare a un nuovo modello di Pro Controller per Nintendo Switch 2, cosa piuttosto probabile.

Il dispositivo sembra avere il supporto per Bluetooth e NFC, oltre a un jack per cuffie da 3,5 mm. In particolare la presenza di quest'ultima caratteristica farebbe pensare all'inserimento di un sistema di comunicazione tramite chat vocale integrata nel sistema, cosa che sarebbe alquanto epocale per Nintendo.

Nelle ore scorse abbiamo anche saputo che i giochi Nintendo Switch saranno protagonisti di ulteriori due presentazioni nei prossimi giorni, attraverso le Nintendo TreeHouse.