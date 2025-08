Nintendo non sta svelando le data di uscita di molti giochi, per due ex della compagnia è molto strano

Parliamo di titoli come Elden Ring, Final Fantasy 7 Remake, Hyrule Warriors: L'era dell'esilio ma aggiungiamo anche i titoli first party Metroid Prime 4 e Kirby Air Riders. Non abbiamo scelto questi nomi a caso, precisiamo, ma sono quelli citati da due ex-Nintendo che ritengono che forse qualcosa non sta andando nel verso giusto dietro le quinte.

Abbiamo da poco potuto vedere il Nintendo Direct Partner Showcase, focalizzato sui videogiochi sviluppati da terze parti e previsti per le due generazioni di Nintendo Switch . Purtroppo alcuni nomi di primo piano non si sono fatti vedere e, più in generale, mancano ancora un po' di date di uscita per giochi che non dovrebbero essere molto lontano.

Le opinioni degli ex-Nintendo sulla pubblicazione dei giochi del 2025

Kit e Krysta sono due noti content creator che possono vantare di aver lavorato presso Nintendo, con Kit Ellis che ha vestito il ruolo di Director della divisione Social Media Marketing and Original Concent.

Secondo la coppia è molto strano che Nintendo non abbia dato più dettagli su tali giochi e sulle date di uscita: poiché non è assolutamente il modo in cui lavora di solito.

"Per me non è proprio credibile, e mi sembra tutto un po' sospetto", afferma Ellis in un nuovo episodio del loro podcast. "Avendo lavorato lì, ho la sensazione che le cose non stiano andando bene quanto forse Nintendo vorrebbe. Penso che ci sia molta incertezza. Penso che ci sia molta preoccupazione. E penso, francamente, che stiano cercando di mostrarsi coraggiosi e andare avanti come se tutto fosse a posto, mentre allo stesso tempo stanno davvero cercando di capire cosa sta succedendo con questi giochi".

Ellis spiega che non è normale e che è preoccupata per tali videogiochi, chiedendosi se saranno in grado di arrivare quest'anno come si suppone. A suo dire, il momento giusto per annunciare nuove informazioni era a inizio giugno (non a caso il periodo dell'E3 è sempre stato quello) e non a estate inoltrata.

Secondo la coppia, un gioco in particolare potrebbe rendere complesso definire l'intera scaletta di pubblicazione mentre gli sviluppatori di terze parti potrebbero aver ottenuto i dev kit di Nintendo Switch 2 un po' in ritardo e questo causa rallentamenti nello sviluppo.

Ovviamente Kit ed Krysta non sono più parte di Nintendo da anni e stanno solo speculando: quando indicato non è da considerarsi come una informazione ufficiale. Segnaliamo infine che Nintendo Switch sta per aumentare di prezzo negli USA, ecco perché.