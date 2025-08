Nintendo Switch 2 con Mario Kart World è di nuovo in sconto su AliExpress per un periodo limitato

In questo caso il prodotto è venduto da Euro Tech Store, rivenditore certificato della Spagna. La consegna è prevista tra il 6 e l'11 agosto . Inoltre, è possibile effettuare il reso entro 15 giorni. Vi ricordiamo che l'offerta è valida per un periodo di tempo limitato. Si tratta di un piccolo sconto rispetto al prezzo consigliato, ma che vi permetterà di risparmiare un po'.

Una piccola offerta per grandi e piccini

Acquistando questo bundle otterrete la nuova console Nintendo Switch 2 e potrete immediatamente divertirvi, da soli o in compagnia, con il gioco Mario Kart World. Inoltre, potrete usufruire di diversi metodi di pagamento: se non volete usare la carta di credito, è possibile utilizzare PayPal o Klarna, nonché rateizzare i pagamenti per un acquisto più agevolato, soprattutto in questi casi.

Come alcuni di voi sapranno, AliExpress è un noto rivenditore che regolarmente propone offerte molto interessanti. Diversi prodotti vengono infatti venduti a prezzi molto più bassi del solito e, tra l'altro, questi sono disponibili nei magazzini europei, quindi la consegna è piuttosto rapida.