Nintendo Switch 2: due offerte speciali su AliExpress, anche con Mario Kart World

Su AliExpress arrivano due grandi occasioni per acquistare Nintendo Switch 2: la versione con Mario Kart World passa da 502,02€ a 402,02€, mentre la console in versione standard scende da 516,55€ a 416,55€. In entrambi i casi basta utilizzare il coupon ITBTS100, valido dal 18/08 al 27/08, una sola volta per utente, sugli ordini spediti in Italia, non cumulabile con altre promozioni e disponibile fino a esaurimento scorte. Ecco i link diretti: Switch 2 con Mario Kart World e Switch 2 console standard.

La nuova Switch 2 porta con sé un display LCD da 7,9 pollici a risoluzione 1080p, perfetto per valorizzare i giochi sia in modalità portatile che collegata alla TV. Il design rinnovato, con Joy-Con magnetici e un sistema più stabile in modalità dock, offre maggiore praticità e resistenza. È una console pensata per accompagnarvi ovunque, senza rinunciare alla qualità visiva e alla fluidità del gioco.