Nintendo Switch 2: due offerte speciali su AliExpress, anche con Mario Kart World

Su AliExpress arrivano due grandi occasioni per acquistare Nintendo Switch 2: la versione con Mario Kart World passa da 502,02€ a 402,02€, mentre la console in versione standard scende da 516,55€ a 416,55€. In entrambi i casi basta utilizzare il coupon ITBTS100, valido dal 18/08 al 27/08, una sola volta per utente, sugli ordini spediti in Italia, non cumulabile con altre promozioni e disponibile fino a esaurimento scorte. Ecco i link diretti: Switch 2 con Mario Kart World e Switch 2 console standard.
La nuova Switch 2 porta con sé un display LCD da 7,9 pollici a risoluzione 1080p, perfetto per valorizzare i giochi sia in modalità portatile che collegata alla TV. Il design rinnovato, con Joy-Con magnetici e un sistema più stabile in modalità dock, offre maggiore praticità e resistenza. È una console pensata per accompagnarvi ovunque, senza rinunciare alla qualità visiva e alla fluidità del gioco.
Mario Kart World e non solo
Il bundle con Mario Kart World è l'occasione migliore per iniziare subito con uno dei titoli più iconici e divertenti della libreria Nintendo. Le corse spettacolari, la varietà di tracciati e la possibilità di giocare in compagnia rendono questo pacchetto estremamente allettante per chi vuole divertirsi fin dal primo avvio. Allo stesso tempo, chi preferisce solo la console può approfittare dello sconto per personalizzare la propria collezione di giochi.
Nintendo Switch 2 rappresenta l'evoluzione naturale della famiglia Switch, una console che continua a distinguersi per la sua versatilità e per la capacità di mettere insieme sessioni di gioco portatili e domestiche.