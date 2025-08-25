iPhone 17 e iPhone Air: Apple punta sul colore con arancione e azzurro

Apple si prepara a una delle stagioni più importanti della sua storia recente. In attesa delle rivoluzioni previste per il 2026 e il 2027, la lineup del 2025 introduce un cambiamento che può sembrare marginale , ma che racconta molto della strategia dell'azienda: l'uso del colore come segno distintivo. Se gli ultimi modelli avevano visto aggiornamenti minimi di design, ora Cupertino sceglie tinte più audaci per restituire agli iPhone quell'elemento di freschezza che negli ultimi anni sembrava mancare.

L’iPhone Air in azzurro chiaro e Pro in arancione

La novità più visibile sarà l'iPhone Air, modello sottile e leggero destinato a sostituire l'attuale Plus. Seguendo la filosofia dei MacBook Air, il nuovo smartphone sacrifica qualcosa in termini di autonomia e fotocamera pur di offrire un design immediatamente riconoscibile. A rafforzarne l'identità arriva l'azzurro chiaro, una tonalità che richiama leggerezza e freschezza, pensata per differenziare l'Air dagli altri modelli. Non un colore qualunque, ma una scelta di marketing precisa, capace di attrarre chi cerca un dispositivo giovane e iconico.

Per i modelli iPhone 17 Pro e Pro Max, invece, Apple introduce l'arancione. È una tinta accesa e inusuale per la gamma professionale, che di solito privilegia eleganza e sobrietà. In questo caso, l'obiettivo sembra essere quello di trasmettere energia e differenziare i modelli premium in un mercato saturo. L'arancione rompe con la tradizione e potrebbe diventare il nuovo "colore simbolo" del 2025, come fu il blu pacifico per gli iPhone 12 o il verde alpino per i 13 Pro.