Il primo iPhone pieghevole ha il suo prototipo, e sembra anche un mese d'uscita

Dopo anni di voci e indiscrezioni, l'iPhone pieghevole potrebbe finalmente diventare realtà. Secondo un nuovo report pubblicato da Digitimes, Apple avrebbe avviato lo scorso mese la fase di test su un primo prototipo del dispositivo . Il progetto, tenuto finora sotto stretta riservatezza, sarebbe già in uno stato avanzato e dovrebbe concludere la fase di prototipazione entro la fine del 2025. Se tutto andrà secondo i piani, l'iPhone pieghevole entrerà nella fase EVT (Engineering Verification Test) nei primi mesi del 2026, aprendo la strada a un debutto ufficiale a settembre dello stesso anno, in contemporanea con la serie iPhone 18.

Un dispositivo premium da oltre 2.000 dollari

Le prime informazioni sul dispositivo parlano di uno smartphone di fascia ultra-premium. L'iPhone Fold dovrebbe integrare un display OLED da 7,8 pollici prodotto da Samsung, privo di notch e con fotocamera sotto al display. Al posto del Face ID, Apple adotterebbe un sensore Touch ID laterale, mentre il meccanismo di piega dovrebbe garantire una piegatura praticamente invisibile e una struttura estremamente sottile: tra i 9 e i 9,5 mm da chiuso.

La nuova interfaccia di iOS 26

Per quanto riguarda i materiali, si parla di un telaio in titanio e di una cerniera realizzata in metallo liquido, una soluzione pensata per offrire massima durabilità e resistenza nel tempo. Il prezzo? Le prime stime collocano il nuovo iPhone Fold in una fascia compresa tra i 2.100 e i 2.300 dollari al lancio, posizionandolo come un dispositivo rivolto ai professionisti e agli early adopter più esigenti.