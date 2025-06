iPhone Foldable sarà più resistente e senza piega? Un nuovo leak parla di corpo in titanio e schermo migliore

Le informazioni che stanno emergendo suggeriscono che Apple starebbe pianificando un fattore di forma simile a quello dei dispositivi Galaxy Z Fold di Samsung, ma con una differenza sostanziale nell'approccio ai materiali e alla costruzione . L'obiettivo primario sarebbe quello di integrare materiali di qualità superiore che possano non solo migliorare significativamente la durabilità complessiva del dispositivo, ma anche ridurre drasticamente, se non eliminare completamente, la visibilità della piega sul display una volta aperto.

Le indiscrezioni relative a un possibile iPhone pieghevole stanno circolando ormai con crescente insistenza, delineando un dispositivo che, se le anticipazioni si riveleranno fondate, potrebbe stabilire nuovi standard in termini di design e durabilità. L'approccio di Apple a questa nuova categoria di prodotti sembra infatti puntare non solo a emulare i formati esistenti, come quello a libro già visto in altri modelli, ma a superarli attraverso l'impiego di soluzioni tecniche e materiali innovativi.

I nuovi rumor su iPhone Foldable

Una delle rivelazioni più interessanti uscite di recente riguarda la scelta del materiale per il telaio. Le fonti suggeriscono che Apple starebbe orientandosi verso l'utilizzo di una lega di titanio, almeno per la fase prototipale. Questa scelta non sarebbe del tutto inaspettata, considerando che l'azienda ha già impiegato il titanio in altri suoi prodotti di fascia alta, apprezzandone le qualità di leggerezza e resistenza. Il titanio è noto per la sua eccezionale robustezza e la sua capacità di resistere alla corrosione, caratteristiche fondamentali per un dispositivo che sarà sottoposto a continue sollecitazioni meccaniche dovute al meccanismo di piegatura.

Gli ultimi rumor dalla Cina

Per quanto riguarda il componente più critico di un dispositivo pieghevole, il display, le voci indicano che Samsung sarà il fornitore esclusivo dei pannelli OLED per Apple. Le dimensioni dei display sono state oggetto di diverse speculazioni. Un informatore, noto come Digital Chat Station, aveva precedentemente anticipato che il display esterno dell'iPhone pieghevole misurerebbe 5,49 pollici. Quando il dispositivo è completamente aperto, il display interno ospiterebbe un pannello OLED da 7,74 pollici. Ulteriori dettagli forniti dallo stesso informatore su Weibo hanno affinato queste previsioni. Afferma ora che il prototipo di punta pieghevole non ancora finalizzato di Apple disporrà di un pannello interno da 7,58 pollici, con una risoluzione di 2.713 x 1.920 pixel e un rapporto di aspetto di 14,1:10.

In passato, si era parlato di un rapporto di aspetto di 4:3, con la motivazione che Apple desiderava mantenere una coerenza software con l'esperienza offerta dall'iPad. Durante la WWDC 2025 Apple potrebbe però aver inavvertitamente rivelato informazioni cruciali sul suo futuro hardware. È stato infatti annunciato che le applicazioni in iOS 26 non saranno più "letterboxed" o ridimensionate per adattarsi a rapporti di aspetto unici, consentendo agli sviluppatori di far funzionare i loro programmi in modo nativo su qualsiasi dimensione del display. Questa evoluzione del sistema operativo potrebbe aver spinto Apple a riconsiderare e potenzialmente modificare il rapporto di aspetto sul prototipo dell'iPhone pieghevole.

Oltre alla lega di titanio per il telaio, si apprende che Apple avrebbe adottato un "composito di vetro metallico amorfo più resistente" per la struttura generale del dispositivo. Un altro elemento chiave in fase di sviluppo sarebbe la cerniera in metallo liquido. Si vocifera che questa tecnologia possa migliorare significativamente la durabilità del meccanismo di piegatura e, cosa ancora più rilevante, rendere la piega del display praticamente invisibile. La tecnologia del metallo liquido, nota per la sua resistenza e le sue proprietà uniche, potrebbe essere la chiave per risolvere una delle sfide tecniche più complesse nel design dei display pieghevoli, offrendo un'esperienza visiva senza interruzioni.

Tutto questo ha però un prezzo e posiziona l'iPhone pieghevole in una fascia di prezzo decisamente elevata. Si stima che il costo del dispositivo possa oscillare tra i 2.000 e i 2.500 dollari.